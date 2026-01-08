Παίκτης της Σάρλοτ με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Πεπ Μπιέλ, καθώς η ομάδα του MLS ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς και την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό. Έτσι, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός συνεχίζει μόνιμα την καριέρα του στις ΗΠΑ.

Ο Μπιέλ αγωνίστηκε στη Σάρλοτ ως δανεικός για δεύτερη φορά, με τον δανεισμό του να ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Η εικόνα του, ωστόσο, έπεισε τους ανθρώπους του συλλόγου να προχωρήσουν στην αγορά των δικαιωμάτων του, διατηρώντας τον στο ρόστερ.

Τη σεζόν 2025 ο Ισπανός πραγματοποίησε γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας 29 συμμετοχές, με απολογισμό 11 γκολ και 11 ασίστ σε 2.165 λεπτά, παρότι το τελευταίο διάστημα έμεινε εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Οι επιδόσεις του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Σάρλοτ.

Ο Ολυμπιακός είχε αποκτήσει τον Μπιέλ από την Κοπεγχάγη το καλοκαίρι του 2022, δαπανώντας 6 εκατομμύρια ευρώ, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2027. Με τα έσοδα από τους δανεισμούς και την πώληση, οι «ερυθρόλευκοι» καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής επένδυσης.