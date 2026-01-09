Ανεβάζει επικίνδυνα ταχύτητες η γρίπη, που όπως όλα δείχνουν θα δοκιμάσει τις αντοχές των πολιτών και του συστήματος Υγείας για τους επόμενους μήνες. Οι εκτιμήσεις μάλιστα θέλουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου να έχουν εκδηλώσει λοίμωξη του αναπνευστικού, κυρίως λόγω γρίπης, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια πολίτες εντός των συνόρων, με τις ίδιες προβλέψεις να δείχνουν ότι μπροστά μας έχουμε έναν δύσκολο χειμώνα.

Αρκεί κανείς να αναλογιστεί πως μόλις σε διάστημα μιας εβδομάδας οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 45%, λόγω σοβαρών επιπλοκών. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΕΟΔΥ, από τις 29 Δεκεμβρίου έως και τις 4 Ιανουαρίου 722 ασθενείς κρίθηκε ότι έπρεπε να νοσηλευτούν σε κάποιο νοσοκομείο ανά τη χώρα, όταν το αμέσως προηγούμενο επταήμερο ο ίδιος αριθμός είχε σκαρφαλώσει στις 497 νοσηλείες.

Τα ίδια δεδομένα, δε, δείχνουν ότι τα τελευταία 24ωρα η γρίπη επελαύνει με ορμή σε Αθήνα και Χανιά, όπου καταγράφεται μεγάλη αύξηση στο ιικό φορτίο της γρίπης Α στα αστικά λύματα (+83,7% και +60,1% αντίστοιχα). Υψηλό όμως είναι το ιικό φορτίο και σε όλη την επικράτεια, όπως προκύπτει από τις σχετικές ενδείξεις, αν και διαπιστώνεται πτώση σε τέσσερις περιοχές (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Λάρισα και Πάτρα).

«Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι εισαγωγές με περιστατικά γρίπης μαρτυρά ένα υψηλό δυναμικό μεταδοτικότητας στην κοινότητα που θα κορυφωθεί τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες» σημειώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο ομότιμος καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης. «Αρα αναμένουμε μια επιταχυνόμενη άνοδο στα σοβαρά κρούσματα που χρήζουν νοσηλείας, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στη γρίπη Κ».

Υποκλάδος Κ

Με άλλα λόγια, ο ειδικός δείχνει ως «βασικό ένοχο» τον υποκλάδο Κ της γρίπης τύπου Α (Η3Ν2) που προκάλεσε ανάφλεξη κρουσμάτων σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία, προλογίζοντας εκείνα που θα ακολουθήσουν. Την ίδια ώρα το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας φαίνεται να διατηρεί στάση αναμονής, δεδομένου ότι η επιστροφή των μαθητών στα θρανία αναμένεται να λειτουργήσει όπως το… λάδι στη φωτιά.

Σε ό,τι πάντως αφορά τους σκληρούς δείκτες, αυτοί παραμένουν προς το παρόν σε ίδια επίπεδα με πέρυσι, αν και η κορύφωση του εφετινού κύματος αναμένεται σε δύο με τρεις εβδομάδες. Αναλυτικότερα, σε διάστημα μιας εβδομάδας καταγράφηκαν 13 νέα σοβαρά περιστατικά που κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία τους σε ΜΕΘ, ενώ στη λίστα προστέθηκαν δύο νέοι θάνατοι. «Τους επόμενους έναν με δύο μήνες τα περιστατικά των λοιμώξεων του αναπνευστικού θα φτάσουν έως και τα 2 εκατομμύρια, κυρίως λόγω γρίπης. Δηλαδή, θα αρρωστήσει τουλάχιστον ένα μέλος σε κάθε οικογένεια. Και μπορεί σοβαρές εκδηλώσεις να εμφανίζουν κυρίως οι ανεμβολίαστοι, με έμφαση στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, αλλά αναμένεται να ταλαιπωρηθούν και πολλοί εμβολιασμένοι – έστω στο σπίτι τους» είναι η προειδοποίηση που απευθύνει ο κ. Τζανάκης.

Τουλάχιστον, οι εντεινόμενες συστάσεις των ειδικών για εμβολιασμό, σε συνδυασμό με την αύξηση των κρουσμάτων ήδη από τις αρχές του περασμένου μήνα, φαίνεται να κινητοποίησαν μια σημαντική μερίδα των πολιτών, αν και το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης παραμένει χαμηλότερο των προσδοκιών. Είναι ενδεικτικό ότι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν εκτελεστεί 500.000 εμβολιασμοί έναντι της γρίπης, γεγονός που συνηγορεί ότι περίπου 3 εκατομμύρια πολίτες έμειναν πιστοί στο ετήσιο ραντεβού επενδύοντας στην πρόληψη.

SARS-CoV-2

Εν τω μεταξύ, ο ΕΟΔΥ διαπιστώνει πως… χώρο διεκδικεί και ο πανδημικός ιός. Κατά το ίδιο διάστημα (δηλαδή 29 Δεκεμβρίου – 4 Ιανουαρίου) καταγράφηκαν επίσης 147 νέες εισαγωγές με COVID, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σημειώθηκαν δύο θάνατοι.

Η τάση αυτή, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από το ιικό φορτίο του SARS-CoV-2 στα αστικά λύματα, καθώς ανά την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε 4 από τις 9 περιοχές που ελέγχθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα καταγράφηκε αύξηση στο ιικό φορτίο στην Πάτρα (138,43%) και στην Ξάνθη (82,40%), ενώ ανοδική τάση καταγράφεται μεταξύ άλλων και στην Αθήνα.