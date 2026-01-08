Πολιτικοί αναλυτές και δημοσιογράφοι συχνά αναρωτιούνται πόσο σημαντική είναι η μετά τον Τσίπρα εποχή στον ΣΥΡΙΖΑ, πόσο συμβάλλει στην αντίληψη της ιστορίας του κόμματος που κάποια στιγμή ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Η στατιστική λειτουργεί βοηθητικά: ο Νικόλας Φαραντούρης γίνεται το πέμπτο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, μικρότερο ή μεγαλύτερο, που διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος και σήμερα, με κάποιον τρόπο, βρίσκεται εκτός – μετά την Εφη Αχτσιόγλου, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Απόστολο Γκλέτσο. Κι αν μετρήσει κανείς και τον ίδιο τον Τσίπρα, που τυπικά έχει αποχωρήσει μόνο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, φτάνουμε τους έξι.

Κουσκούς

Ο Φαραντούρης είναι ίσως ο πιο κεντροαριστερός εξ όσων βρίσκονται στο πλαίσιο των συνομιλητών της Μαρίας Καρυστιανού – άλλοι που έχουν βολιδοσκοπηθεί ή συνομιλούν μαζί της έχουν κυρίως συντηρητικό πρόσημο, εκτός ενός ή δύο πρώην (αλλά αρκετά πρώην) πράσινων οργανωτικών. Είναι, δε, ένας καθηγητής που μιλάει με όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος – όλοι ξέρουν πως, εκτός της Αριστεράς, έχει φιλικές σχέσεις και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, κυρίως από την εσωκομματική αντιπολίτευση. Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι πως έχει επαφές και εκ δεξιών. Και δεν εννοώ τη ΝΔ, αλλά την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Και επαφές που φτάνουν μέχρι και τα εστιατόρια, για λίγο πολιτικό κουσκούς μέσα στις γιορτές.

Δώστε τις έδρες

Η διαρροή από τον ΣΥΡΙΖΑ έλεγε πως στο κόμμα δεν θέλουν ευρωβουλευτές που θα χρησιμοποιούν τις ψήφους που έλαβαν, ως ΣΥΡΙΖΑ, υπό προϋποθέσεις, με κρυφά χαρτιά και ατζέντα. Αυτή η στάση, θα έλεγε κάποιος πονηρεμένος, θα μπορούσε να αφορά και βουλευτές της εθνικής αντιπροσωπείας που ενδεχομένως να φλέρταραν είτε με την Καρυστιανού είτε με άλλες πλευρές, πιο πολιτικές, ιδεολογικά πιο κοντά στο κόμμα – ο ίδιος πονηρεμένος θα ψιθύριζε κάτι για «σπλάχνο από τα σπλάχνα του». Και τι θα μπορούσαν να υπονοούν στην Κουμουνδούρου; Πως όσοι όντως θέλουν να φύγουν, για όπου και όποτε, οφείλουν να παραδώσουν και τις έδρες τους.

Λένε «όχι»

Αυτή είναι μια από τις σπάνιες φορές που το ΠΑΣΟΚ θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο για τις Ενοπλες Δυνάμεις που συζητείται στο Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν μεταξύ άλλων πως το νέο σύστημα δημιουργεί συνθήκες διαρκούς ανασφάλειας για αξιωματικούς διαφορετικών βαθμών, ενώ όσον αφορά το μισθολογικό τονίζουν πως οι αυξήσεις που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, ας σημειωθεί πως η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) βασίζει τις αντιρρήσεις της περί αντισυνταγματικότητας στις θέσεις του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου. Σε όλα αυτά αναμένεται να αναφερθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια.