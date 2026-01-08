«Εχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου και στην ομάδα και θέλω να θέσω μία σημαντική πρόκληση. Οπως ξέρετε έχω έναν ακόμα χρόνο εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα. Ομως αν στο τέλος της σεζόν δεν έχουμε κερδίσει τη Euroleague, ή δεν έχουμε κερδίσει το πρωτάθλημα θα φύγω από την Αθήνα».

Από τις χθεσινές δηλώσεις του Αταμάν. Ελέχθη πως επρόκειτο για βόμβα. Είναι όμως έτσι ή πρόκειται για ένα ακόμη επικοινωνιακό παιχνίδι του τούρκου προπονητή του Τριφυλλιού;

Ο πολύπειρος Αταμάν αρέσκεται να πετά ατάκες που αυτές χαρακτηρίζονται «πιασάρικες». Να ιντριγκάρει, κατά το κοινώς λεγόμενο. Προ ετών και πριν από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τους Πράσινους, έδειξε βέβαιος για την επιτυχία της ομάδας του και κάλεσε τον κόσμο, μήνες πριν, να κλείσει θέση για το final-4. Το έκανε μάλιστα σε μια περίοδο που το πράσινο σύνολο προσπαθούσε να βρει τον ρυθμό του. Η κατάληξη γνωστή. Ο Αταμάν δικαιώθηκε.

Τώρα, όμως; Μάλλον τα πράγματα δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Οι δύο συνεχόμενες εντός έδρας ήττες του Παναθηναϊκού, από τον Ολυμπιακό και την Αρμάνι Μιλάνο, μολονότι δεν ήρθαν με τον ίδιο τρόπο, ταρακούνησαν το σκάφος του Τριφυλλιού. Είναι ξεκάθαρο πως το αποψινό παιχνίδι απέναντι στη Βίρτους λογίζεται ως κομβικό γιατί αν δεν έρθει η νίκη και η καλή εμφάνιση από την παρέα του Σλούκα, η γκρίνια θα αυξηθεί στο ΟΑΚΑ. Ο κόσμος στηρίζει τους άσους που έχουν φέρει τρόπαια στο Μαρούσι αλλά ο σχεδιασμός που έγινε αμφισβητείται από αρκετούς. Ορισμένες από τις τοποθετήσεις του Αταμάν «δείχνουν» ευθέως παίκτες της ομάδας και μολονότι αυτοί «απαντούν» με την απόδοσή τους σε ένα προσεχές ραντεβού, δεν σημαίνει πως αποδέχονται τη δημόσια κριτική. Εστω κι αν ο κόουτς επιχειρεί με τον δικό του τρόπο να τους αφυπνίσει…

Η ιστορία μάλιστα με τον Λεσόρ και το τι ακριβώς είπε ο Αταμάν, αν έκανε πρόβλεψη ή ευχή για το πότε θα επιστρέψει ο γάλλος σέντερ στη δράση, μάλλον επιβεβαιώνει πως επικρατεί σύγχυση. Το βέβαιο είναι πως ο ΠΑΟ εγκλωβίστηκε στο θέμα Λεσόρ όπως συνέβη και με τον Ολυμπιακό στην περίπτωση του Εβανς. Αμφότερες οι ομάδες πόνταραν σε παίκτες λαβωμένους, πίστεψαν πως θα γυρίσουν αλλά δεν βγήκε το σενάριο. Και δεν αναπλήρωσαν έγκαιρα τα κενά – σίγουρα όχι με τον καλύτερο τρόπο

Οσον αφορά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έγραψε μεταξύ άλλων σε story: «Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Είμαστε στη βαθμολογία στην ίδια θέση με άλλες ομάδες. Αλλά εσύ να είσαι σε κρίση. Οι άλλοι να είναι σε άνοδο. Βαράτε ρε, βαράτε. Δεν σπάμε».