Ο Χάρης Δούκας ξεκίνησε τη νέα χρονιά όπως τελείωσε την προηγούμενη: με αντιπολιτευτική φόρα. Τη Δευτέρα κάλεσε σε σύσκεψη στο δημαρχείο της Αθήνας εκπροσώπους της ΟΛΜΕ, της ΔΟΕ και της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδας. Στην ατζέντα δεν βρέθηκε μόνο η κατάργηση των σχολικών επιτροπών (στην οποία αντιτίθενται όλες οι παραπάνω πλευρές), αλλά και η υποχρηματοδότηση της παιδείας. Οχι, για να μη λέτε ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση συνεχίζει το εορταστικό της διάλειμμα.

Δίκαιο

Γιατί πόσταρε Θουκυδίδη και Πομπήιο ο Άδωνις Γεωργιάδης; Μα, για να εξηγήσει στους αφελείς αριστερούς ότι ο Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τα εθνικά μας συμφέροντα με την ανάρτηση στην οποία ζήτησε να μη σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Πώς; Αναγνώρισε ότι «το Δίκαιο υπάρχει, αλλά αξία έχει όπου ίση υπάρχει δύναμη προς επιβολή αυτού». Πάντως, επειδή στον υπουργό αρέσουν και τα τσιτάτα, θα μπορούσε απλά να πει ότι για πολλούς γαλάζιους, που ντοπαρίστηκαν με τη μητσοτακική παρέμβαση, «νόμος είναι το δίκιο του ισχυρού».

Μηνύματα

Είναι – κατά δήλωσή του – απογοητευμένος από την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στον διάλογο που ζήτησε για σήμερα η κυβέρνηση ο Κώστας Τσιάρας. Γι’ αυτό μάλλον ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι έχουν και οι κυβερνητικοί μηνύματα να στείλουν τώρα που «έχουν ξεπεραστεί τα όρια». Ευτυχώς για το Μαξίμου, πάντως, δεν θα είναι ο ίδιος ο ταχυδρόμος αλλά κάποιοι άλλοι συνάδελφοι του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το λέω γιατί δεν αποδείχθηκε και ιδιαίτερα αποτελεσματικός στον συγκεκριμένο ρόλο.

Ανακοίνωση

Επτά ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Εμανουέλ Μακρόν, έβγαλαν χθες ανακοίνωση η οποία έκλεινε με τη φράση «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα ζητήματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία». Προφανώς, κανείς δεν εξεπλάγη που δεν υπήρχε το όνομα του έλληνα Πρωθυπουργού ανάμεσα σε εκείνα των γραφόντων. H έκπληξη ήρθε μετά, όταν πόσταρε πως η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση (επιχειρώντας ένα καθυστερημένο damage control για τη σαββατιάτικη ανάρτησή του).