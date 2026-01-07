Οπως όλα δείχνουν σήμερα θα αναμετρηθεί το πλαίσιο των αγροτικών αιτημάτων που θα ικανοποιήσει η κυβέρνηση και η συνέχεια ή μη των μπλόκων. Οι ως τώρα κινητοποιήσεις έχουν θέσει σε δοκιμασία τα κοινωνικό σύνολο, και δη τις εορταστικές ημέρες που διανύσαμε, αλλά και την τροφοδοσία. Ταυτόχρονα, το μπλοκάρισμα των οδικών δικτύων διαμόρφωσε μια εικόνα χάους με πολλούς κινδύνους και βαθμούς επισφάλειας αλλά και την παράμετρο της οργής και του θυμού των απλών πολιτών.

Με όλα αυτά ως δεδομένα, η κυβέρνηση βρίσκεται ενώπιων ενός μεγάλου στοιχήματος για την ίδια, ίσως το πρώτο του νέου έτους. Θα επιτρέψει να μετεωρίζεται μια εικόνα ανομίας και παραβατικότητας εις βάρος όλων ή θα σταθεί ικανή να βρει εκείνο τον κοινό τόπο όπου και μέρος των διεκδικήσεων των αγροτών να ικανοποιηθεί και να διατηρηθεί η λεπτή ισορροπία νόμου, τάξης και κόκκινων γραμμών; Ας λάβουμε υπόψη πως τα μέτρα που προβλέπει το Μέγαρο Μαξίμου για την προστασία του πρωτογενούς τομέα, και όχι απλώς για όσα συνολικά αιτούνται οι αγρότες, έχουν όρια και λογίζονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με τη δημοσιονομική ισορροπία, τη θέση της χώρας μας στη νέα ΚΑΠ και βέβαια τον προσανατολισμό της οικονομίας.

Ο χώρος που θα δοθεί στους αγρότες δεν πρέπει να λογίζεται ως αποτέλεσμα πίεσης αλλά ως αποκρυστάλλωμα συμφωνίας πάνω σε μια ρεαλιστική βάση. Σήμερα, η κυβέρνηση και η ηγεσία των μπλόκων μπορούν να βάλουν τελεία στην ταλαιπωρία και στο κόστος.