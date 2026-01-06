Οι αγρότες έστειλαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση και εκείνη ανταπάντησε με το δικό της.

Κι ενώ όλα δείχνουν πως πλησιάζουμε στην ώρα μηδέν, εκείνοι που ταλαιπωρήθηκαν για μία ακόμη φορά ήταν οι οδηγοί που προσπάθησαν να περάσουν από το μπλόκο της Θήβας.

Τα πλάνα από το drone του MEGA είναι αποκαλυπτικά για τις ουρές χιλιομέτρων που σχηματίστηκαν για μία ακόμη φορά στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια για τους ταξιδιώτες των Θεοφανείων και μοίρασαν τα προϊόντα τους.

37 ημέρες μετά την κάθοδο των τρακτέρ στις Εθνικές Οδούς κυβέρνηση και αγρότες βρίσκονται πλέον σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης.

Οι αγρότες σε Νίκαια και Καρδίτσα κρατούν στάση αναμονής και περιμένουν να ακούσουν την Τετάρτη την εξειδίκευση των μέτρων, λίγο πριν κόψουν την Ελλάδα στα δύο την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μετά τη χθεσινοβραδινή τους σύσκεψη αποφάσισαν να μην ανοίξουν τα διόδια σε Σοφάδες και Μακρυχώρι.

Κλειστή παραμένει ακόμη η Περιμετρική της Πάτρας ανήμερα των Φώτων, με τους αγρότες να κρατούν μικρό καλάθι και με επιπλέον τρακτέρ να φτάνουν στο σημείο για να ενισχυθεί το μπλόκο.

Οι αγρότες της Πάτρας αποφάσισαν να ανοίξουν τα διόδια στο Ρίο.

Σκληραίνει τη στάση της η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση από την άλλη, αλλάζει ρότα και σκληραίνει τη στάση της. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν, όπως λένε, με ή χωρίς την παρουσία των αγροτών ενώ πλέον στο τραπέζι για την επόμενη ημέρα βρίσκονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, όπως πρόστιμα, αφαίρεση αδειών και αυτόφωρο.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πάντως Συμεών Κεδίκογλου φαίνεται να διαφοροποιείται από τη στάση του κόμματός του και προτείνει στους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο.

«Όταν σε καλούν σε διάλογο πρέπει να πας στο τραπέζι, κι αν η κυβέρνηση δεν τηρήσει όσα λέει τότε να πάει σε κλιμάκωση».

Με την κατάσταση στα μπλόκα να μοιάζει με την ηρεμία πριν την καταιγίδα, οι αγρότες επιστρέφουν έστω και προσωρινά στα χωράφια τους, και περιμένουν με αγωνία την επόμενη μέρα.

48ωρο μπλακ άουτ εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μίλησε για τις επόμενες κινήσεις. «Περιμένουμε να δούμε την εξειδίκευση των μέτρων ή μια πρώτη απάντηση από την κυβέρνηση σε όσα έχουμε ζητήσει. Αναλόγως θα πράξουμε. Η διάθεση είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα αλλά και να μπούμε στον διάλογο αν έχουμε βάση συζήτησης».

Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις του προέδρου Κτηνοτρόφων Τυρνάβου, Αργύρη Μπαϊραχτάρη. «Περιμένουμε μεν την εξειδίκευση των μέτρων από την κυβέρνηση την Τετάρτη, από την άλλη το ύφος του κ. Μαρινάκη μας ξενίζει. Δεν υποκύπτουμε στις απειλές και τους εκβιασμούς της κυβέρνησης», σημειώνει, φανερώνοντας την αποφασιστικότητα που επικρατεί στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα παραγωγής.

Οι αγρότες προειδοποιούν ότι, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο μπλακ άουτ δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα. Ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση, θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής.

Το μπλόκο της Νίκαιας προγραμματίζει για την Τετάρτη σύσκεψη (στις 18.00) προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν συλλογικά την απόφασή τους.