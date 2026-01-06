Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όπως τονίζουν, «τα όρια έχουν εξαντληθεί».

Στη Νίκαια, παραμένει κλειστή η αερογέφυρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ για σήμερα έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00. Μετά τον εκ νέου αποκλεισμό της αερογέφυρας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, μέλος του Συντονιστικού της Νίκαιας, οι αγρότες δεν προσέρχονται στον διάλογο «σαν ζητιάνοι», σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για επιστροφή φόρου κατανάλωσης και όχι αφορολόγητο πετρέλαιο δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Στην Αχαΐα, κλειστή παραμένει η Περιμετρική Οδός Πατρών, η οποία δεν θα ανοίξει ούτε για τα Θεοφάνια, ενώ στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια Δρεπάνου και το λιμάνι της Πάτρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι μπάρες των διοδίων στο Αγγελόκαστρο παραμένουν ανοιχτές έως την Πέμπτη, με πιθανή μετακίνηση αγροτών προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Στη Βοιωτία, η κυκλοφορία εκτρέπεται σε τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω παράδρομων και επαρχιακών οδών.

Στον Έβρο, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό του τελωνείου Προμαχώνα για τα φορτηγά οχήματα. Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων μόνο για ΙΧ, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά με ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία.

Στα Χανιά, οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, με προγραμματισμένο κλείσιμο της Εθνικής Οδού την Πέμπτη και πορεία προς την Εφορία Χανίων την Παρασκευή.

Τελεσίγραφο του Μαξίμου στα αγροτικά μπλόκα – Ανακοινώνονται μέτρα την Τετάρτη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή, ορισμένα από τα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνουν:

Μείωση στο αγροτικό ρεύμα , με επικρατέστερο σενάριο διαμόρφωσης της τιμής στα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

, με επικρατέστερο σενάριο διαμόρφωσης της τιμής στα 8,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, μέσω αφαίρεσης του ΕΦΚ με χρήση ειδικής κάρτας (APP).

απευθείας στην αντλία, μέσω αφαίρεσης του ΕΦΚ με χρήση ειδικής κάρτας (APP). Καταβολή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας.

στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Νέα ρύθμιση για ΕΤΑΚ και ΚΑΕΚ σε αγροτεμάχια μικρότερα των 20 στρεμμάτων.

Μαρινάκης: «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα»

Όπως δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα». Με τον τρόπο αυτό, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οριζόντιο χαρακτήρα και δεν στοχεύει σε επιλεκτικές παρεμβάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη πως «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση θεωρεί ολοκληρωμένο το πακέτο στήριξης προς τον αγροτικό κόσμο.

«Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσοι αγρότες θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις αυτές μπορούν. Η κυβέρνηση θα κάνει τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά»

Κληθείς να ερωτηθεί τι σημαίνει η φράση «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η κυβέρνηση εξήντλησε την επιείκεια σε κάτι που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης τρακτέρ από τον δρόμο. Έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που έκαναν 5-6 ώρες παραπάνω για να πάνε στον προορισμό τους. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Το να είσαι υπέρ του να πάρει κάποιος συμπολίτης παραπάνω δεν σημαίνει ότι μπορείς να ανέχεσαι για καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας».

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης νέων μέτρων, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί, για να μην πω ότι είμαστε στο “και 5″» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.