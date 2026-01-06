Αυξημένη κίνηση καταγράφεται από το μεσημέρι της Δευτέρας, ανήμερα των Θεοφανίων, σε μεγάλα τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι κλειστό από την έξοδο για τη Ριτσώνα έως το Ακραίφνιο, ενώ, κλειστό είναι και το ρεύμα από το Μαρτίνο έως το Κάστρο Βοιωτίας.

Μπλόκα και μεγάλη ταλαιπωρία περιμένουν τους οδηγούς στον E65 από τους Σοφάδες μέχρι την πόλη των Τρικάλων, ενώ, αντίστοιχη είναι η εικόνα και από το Κιλελέρ έως τον Πλατύκαμπο, έξω από τη Λάρισα.

Στα Ιωάννινα οι αγρότες προχώρησαν σε Συμβολικό άνοιγμα προσφέροντας αυγά και πατάτες στους οδηγούς.

Στο Μαρτίνο μεγάλη ταλαιπωρία υφίστανται οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αθήνα καθώς είναι ανοιχτή μόνο μια λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων.

Κλειστή είναι η Εθνική οδός και στα δύο ρεύματα στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ στα Μάλγαρα το μπλόκο έχει ανοίξει τα διόδια.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία:

Το Ρεύμα προς Αθήνα:

Τα οχήματα εξέρχονται από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου, κινούνται μέσω του δεξιού παράδρομου έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου, συνεχίζουν στην Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Κάστρου, έπειτα στην Παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς, μέσω της παρακαμπτήριας οδού Θηβών, ακολούθως στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Θηβών και εισέρχονται εκ νέου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στη χιλιομετρική θέση εβδομήντα πέντε, στην περιοχή της Ριτσώνας.

Το Ρεύμα προς Λαμία:

Τα οχήματα εξέρχονται από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στη χιλιομετρική θέση 75, στον ανισόπεδο κόμβο Ριτσώνας, κινούνται στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Θηβών, μέσω της παρακαμπτήριας οδού Θηβών, συνεχίζουν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς και ακολούθως στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Λιβαδειάς.

Επιπλέον, από τις 07:00 έως τις 21:00 πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου Παλαιού Λεβέντη (χιλιομετρική θέση 71,700) μέσω της Επαρχιακής Οδού Λιβαδειάς – Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ανοιχτή θα μείνει η Αθηνών – Θεσσαλονίκης και αύριο (07/01)

Ανοιχτή θα παραμείνει και αύριο (07/01) η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, όπως έχουν διαβεβαιώσει οι αγρότες, οι οποίοι, όμως, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τις γιορτές, εάν τα αιτήματα δεν ικανοποιηθούν.

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι αγρότες βρίσκονται σε αναμονή, εν όψει κυβερνητικών ανακοινώσεων. Παράλληλα, προαναγγέλλουν κλείσιμο της Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από την Πέμπτη.

Εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων οι αγρότες

Καθώς αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν, «τα όρια έχουν εξαντληθεί».