Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι «όταν θα έρθει η ώρα, θα υπάρξει και απάντηση», αναφερόμενος στον τρόπο που η αστυνομία θα αντιμετωπίσει πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεων των αγροτών με 48ωρο πανελλαδικό μπλακ άουτ, μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε πως «αυτά είναι τα μέτρα, δεν υπάρχουν άλλα». Όπως τόνισε, η κυβερνητική απάντηση είναι «οριστική και αμετάκλητη», καθώς έχει εξαντληθεί κάθε δημοσιονομική δυνατότητα.

«Το γεγονός ότι κάποιοι θα επιχειρήσουν να προβούν σε μέτρα που θα “γονατίσουν” τη χώρα, αυτό θα είναι αντικείμενο διαχείρισης από την πλευρά μου», πρόσθεσε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Διευκρίνισε επίσης ότι «δεν απειλώ κανέναν, δεν προειδοποιώ κανέναν». Όπως είπε, ήταν συνειδητή επιλογή να μην ασκηθεί βία από την αστυνομία μέχρι στιγμής.

«Υπάρχουν οι νόμοι, η Τροχαία κάνει τη δουλειά της, το κράτος δικαίου υπάρχει για να αμύνεται σε οποιαδήποτε αυθαιρεσία», επεσήμανε ο υπουργός.

Τα μέτρα στήριξης των αγροτών

Στις 12 το μεσημέρι, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει το πακέτο μέτρων για τους αγρότες, οι οποίοι επιμένουν να αρνούνται τον διάλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό «καλάθι» περιλαμβάνει παρεμβάσεις για το ρεύμα, το αγροτικό πετρέλαιο, τις ενισχύσεις και ζητήματα ευρωπαϊκών συμφωνιών.

Για το ρεύμα: Η ΔΕΗ προτίθεται να καταθέσει νέα, πιο ευνοϊκή πρόταση, με φθηνότερο αγροτικό ρεύμα για δύο ακόμη χρόνια, στα 8 λεπτά την κιλοβατώρα, έναντι 9,2 λεπτών σήμερα.

Για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο: Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ έχουν έτοιμη πρόταση για επιστροφή του φόρου απευθείας στην αντλία, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις. Για τον σκοπό αυτό, η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει ειδική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Για τα αδιάθετα ποσά: Τα 160-180 εκατ. ευρώ που προέκυψαν μετά τους ελέγχους της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα διατεθούν ως ενίσχυση για το βαμβάκι, τα σιτηρά, το τριφύλλι και την κτηνοτροφία.

Για τη συμφωνία MERCOSUR: Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ζήτημα, αλλά δηλώνουν ανοιχτές σε συζήτηση. Οι αγρότες, ωστόσο, προειδοποιούν πως η συμφωνία αυτή, αν προχωρήσει, θα είναι «καταστροφική» για τις ευρωπαϊκές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία.

Για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων: Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προτείνει νέο σύστημα ιχνηλασιμότητας. «Αν δεν έρθουν οι αγρότες να το συζητήσουμε, θα προχωρήσουμε μόνοι μας», σημειώνουν κυβερνητικές πηγές.

Για το ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου): Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι το ζήτημα έχει ουσιαστικά λυθεί σε συνεννόηση με την Κομισιόν, καθώς οι εκτάσεις καταχωρούνται ήδη με υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται αυτή την περίοδο.