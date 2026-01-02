Μεγάλωσε η πρωτοχρονιάτικη παρέα σε γνωστό καφέ του Κολωνακίου, στο καθιερωμένο εσπρεσάκι του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μετά τη χθεσινή δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατευθύνθηκε μεν μαζί με τον Κώστα Τασούλα προς το στέκι της πλατείας Κολωνακίου, αλλά φέτος δεν ήταν μόνοι. Στην παρέα προστέθηκαν ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο Αδωνις Γεωργιάδης (ο μόνος υπουργός της μάζωξης) και ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ενώ υπήρξαν και πολλοί περαστικοί, προφανώς, που κοντοστάθηκαν για ευχές και σχόλια. Το κλίμα ήταν χαλαρό και δεν προσφερόταν για βαριές συζητήσεις. Από τα πολιτικά θέματα που συζητήθηκαν, όμως, το Μέγαρο Μαξίμου φρόντισε να διαρρεύσει το ζήτημα των ανεξάρτητων Αρχών και της «πρωτοβουλίας συναίνεσης» που σκοπεύει να αναλάβει ο Μητσοτάκης, για την οποία σας είχα ενημερώσει εγκαίρως, ζητώντας από τον Κακλαμάνη να προχωρήσει η διαδικασία για την πλήρωση των τριών χηρευουσών θέσεων των επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη, της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αυτά, βέβαια, θα τα διαβάσετε στο αναλυτικό ρεπορτάζ μας (στη σελ. 15), οπότε θα μου επιτρέψετε να σταθώ στα χαρμόσυνα. Ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε με ιδιαίτερη χαρά στην παρέα τον αρραβώνα του γιου του, Κωνσταντίνου, με τη διεθνή τενίστρια Μαρία Σάκκαρη, οι οποίοι ήδη σχεδιάζουν τον γάμο τους, όπως είπε, με στόχο να πραγματοποιηθεί την επόμενη χρονιά. Εννοείται ότι έλαβε πολλές ευχές από όλους και ήταν ευτυχής, χωρίς να κρύψει ότι τόσο ο ίδιος και η σύζυγός του Μαρέβα όσο και οι γονείς της Σάκκαρη θέλουν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες το 2027.

Πρώτη φορά εκτός Προεδρικού

Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν υποδέχθηκε τους εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας και άλλους καλεσμένους στο Προεδρικό Μέγαρο για να ανταλλάξουν ευχές για το νέο έτος. Δεν του πολυαρέσουν του Τασούλα τα πολλά κοινωνικά. Ο Πρόεδρος και όσοι ήθελαν να ευχηθούν πήγαν χθες στην πρωτοχρονιάτικη δοξολογία στη Μητρόπολη από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, όπου τους υποδέχθηκαν, ως είθισται, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ πολλών άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, η Λίνα Μενδώνη, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Νότης Μηταράκης, ο Αγγελος Συρίγος και η Νίνα Κασιμάτη, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης και οι πρόεδροι των τριών ανώτατων δικαστηρίων Μιχαήλ Πικραμένος, Αναστασία Παπαδοπούλου και Σωτηρία Ντούνη.

Με την καλή έννοια…

Χαλάρωσαν αυτές τις μέρες οι πολιτικοί και μάλλον είχαν περισσότερη όρεξη για χάζι και κουβέντα και στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν μπορώ να εξηγήσω αλλιώς έναν διάλογο που διάβασα στο Χ μεταξύ ενός χρήστη με ψευδώνυμο, του Αδωνη Γεωργιάδη και του Χάρη Θεοχάρη. Κάτω από το σχόλιο «τον Αδωνη πήγαν 65.000 να τον ψηφίσουν, παρόλο που όλοι γνώριζαν ότι είναι ο μεγαλύτερος κωλοτούμπας στην ιστορία της πολιτικής», ο υπουργός Υγείας διασκέδασε απαντώντας: «Να σας τρολάρω λίγο; Μου αρέσει λόγω ημέρας». Ο Θεοχάρης από το πουθενά όμως παρενέβη με ένα περίεργο αστείο. «Να σας τρολάρω και εγώ;», έγραψε προς τον Γεωργιάδη. «Ησουν, αλλά έχασες το παγκόσμιο από τον Τσίπρα». Τον στόλισε δηλαδή. Αλλά κάνοντας πλακίτσα.

Στο κυνήγι των ΜΚΟ

Εν τω μεταξύ, μέσα στην παραμονή της Πρωτοχρονιάς δημοσιεύτηκε στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης για τη ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης. Ανάμεσα στα πολλά κι ενδιαφέροντα παρατήρησα να διακηρύσσεται ότι θα καταργηθεί η «προνομιακή μεταχείριση» των ΜΚΟ που συμβάλλονται με προγραμματικές συμβάσεις με το υπουργείο και θα υπόκεινται όλα και όλοι σε διαγωνιστικές διαδικασίες. Μια χαρά ακούγεται αυτό, αλλά κάπως μπερδεύτηκα για το τι θα γίνει με τις σοβαρές δουλειές που κάνουν οι μεγάλες ΜΚΟ με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Πηγή μου («γαλάζια» κιόλας) με παρέπεμψε σε παλιότερη απάντηση που είχε δώσει ο υπουργός Θάνος Πλεύρης στη Βουλή, σε ερώτηση για ΜΚΟ, όταν ανέφερε (χωρίς ενδείξεις αποδοκιμασίας) ότι το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για συγκεκριμένες δουλειές συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ή κάνει διαγωνισμούς, εξηγώντας πως υπάρχει θεσμοθετημένος ρόλος συγκεκριμένων ΜΚΟ που επικουρούν τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, κάτι που έχουν νομοθετήσει η ΕΕ και η Ελλάδα. Δεν συνεργάζονταν με τις ΜΚΟ επειδή τις αγάπησαν δηλαδή…