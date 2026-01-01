Η πρώτη μέρα του 2026 σηματοδοτήθηκε, όπως κάθε χρόνο, από τον καθιερωμένο πρώτο πολιτικό καφέ της χρονιάς, ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Το πρωί της Πέμπτης, μετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη Αθηνών, ο πρωτοχρονιάτικος καφές πραγματοποιήθηκε στο Κολωνάκι, σε χαλαρό και φιλικό κλίμα. Η συνάντηση αποτελεί πλέον θεσμό για την έναρξη του νέου έτους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Κωνσταντίνος Τασούλας συνομίλησαν με πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο, αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά και φωτογραφήθηκαν με όσους έσπευσαν να τους πλησιάσουν.

Στον καφέ παρευρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ολοκληρώνοντας έτσι το εθιμοτυπικό της πρώτης ημέρας του χρόνου με πολιτικό χαρακτήρα.