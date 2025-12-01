Στο Λονδίνο βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του 4ου Επενδυτικού Συνεδρίου που διοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει σε ερωτήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σε ανοικτή συζήτηση που θα έχει το πρωί με την CEO της Morgan Stanley, Κλερ Γούντμαν.

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει προγραμματισμένες συναντήσεις με διεθνείς επενδυτές, στις οποίες θα παρουσιάσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα για επενδύσεις, εστιάζοντας στη σταθερότητα και στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

Από το Χρηματιστήριο Αθηνών συμμετέχουν 42 εισηγμένες εταιρείες μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Οι εκπρόσωποί τους θα παρουσιάσουν τις επενδυτικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σε κατ’ ιδίαν επαφές με επενδυτές.

Η ελληνική οικονομία στο επίκεντρο

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει τη συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την ελκυστικότητα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Θα τονίσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Παράλληλα, θα αναφερθεί στις θετικές επιδόσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και στη δυναμική ανάπτυξη του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος

Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης στον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Όπως αναμένεται να υπογραμμίσει, η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη γεωπολιτική θέση και την περιφερειακή επιρροή της χώρας.

Επίσκεψη στην Οξφόρδη

Το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Οξφόρδη για δημόσια συζήτηση στο Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, με την κοσμήτορα και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Το BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας δημόσιας πολιτικής παγκοσμίως. Παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, αποτελώντας σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στη διακυβέρνηση.

Οι έρευνες του ιδρύματος επικεντρώνονται σε σύγχρονες προκλήσεις, όπως η οικονομική διακυβέρνηση, η κοινωνική πολιτική, η δημοκρατία, το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα.