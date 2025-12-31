Μια από τις σημαντικές αποφάσεις που εξέδωσε το 2025 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δημοσιεύτηκε στις 15 Δεκεμβρίου και αφορά την προσφυγή ενός ρουμάνου δικαστή, ο οποίος υπέστη πειθαρχική ποινή από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Ρουμανίας επειδή έκανε δημόσιες τοποθετήσεις για ζητήματα που άπτονται της τήρησης των κανόνων του κράτους δικαίου. Το ΕΔΔΑ δεν καταδίκασε απλώς το ρουμανικό κράτος αλλά διατύπωσε κι ένα πολύ σημαντικό σκεπτικό. Πως όταν ο δικαστής κρίνει ότι απειλείται η δημοκρατία ή το κράτος δικαίου, τότε έχει το δικαίωμα – και όχι απλώς την επιλογή – να εκφράζεται δημόσια για θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Και οι πειθαρχικές κυρώσεις συνιστούν παραβίαση αυτού του δικαιώματος όταν είναι προσανατολισμένες στη φίμωση.

Συμπτωματικά, τις τελευταίες μέρες πραγματοποιείται, ξανά, μια εκστρατεία σπίλωσης του πρώην αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας και προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών Χρήστου Ράμμου, επειδή διατυπώνει ελεύθερα απόψεις για ζητήματα που αφορούν το κράτος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία επεκτάθηκε και στις διάφορες ακροδεξιές τερατολογίες περί δικαστηρίων που είναι «γεμάτα αριστερούς», οι οποίες λέγονται από υπουργούς του Μητσοτάκη με τη σύμφωνη γνώμη του.

Δεν μιλάμε για κριτική και διαφωνία, που είναι θεμιτή (και από κάποιους εντελώς αναμενόμενη). Αλλά για συντονισμένο τραμπουκισμό από επικοινωνιακούς βραχίονες συγκεκριμένων προσώπων και κύκλων του μητσοτακικού οικοσυστήματος. Και επειδή δεν φημίζονται για τη διακριτικότητά τους, ούτε για την ικανότητά τους να διακρίνουν την ελευθερία της γνώμης από την ωμή παραπληροφόρηση, επιτίθενται με συγκεκριμένα ψεύδη για την υπόθεση που πάλεψε να ερευνήσει ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ.

Για να μην κουραζόμαστε με τα προσχήματα, δεν κρύβουν την ταραχή τους από την απροσδόκητη πορεία της δίκης των υποκλοπών, όπου ένα Μονομελές Πρωτοδικείο μπαίνει στην ουσία που «αγνόησαν» οι ανώτεροι δικαστές, αποκαλύπτοντας διάφορα τερατώδη, όχι μόνο για τη δημοκρατία αλλά και για την εθνική ασφάλεια. Ψεύδονται ακόμη και για την ουσιαστική νομιμότητα παρακολουθήσεων της ΕΥΠ που δεν κρίθηκαν ποτέ δικαστικά, σε μια χώρα που θα συρθεί στο ΕΔΔΑ γιατί ο ίδιος ο «θεσμικός» Πρωθυπουργός της αρνείται να εφαρμόσει απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου. Δεν είναι οι απόψεις του «ενοχλητικού» Ράμμου, άρα, το θέμα. Τις μοιράζονται, εξάλλου, σχεδόν όλοι οι σοβαροί νομικοί της χώρας. Αλλά το ότι οι υποκλοπές που «δεν νοιάζουν τον κόσμο» νοιάζουν την κυβέρνηση. Και μάλιστα πολύ.