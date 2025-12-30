Μια δυνατότητα που διαθέτουν οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι με οφειλές είναι και η αίτηση εξέτασης παραγραφής οφειλών με βάση τον πρόσφατο Νόμο 4997/2022. Η αξίωση του ΕΦΚΑ για είσπραξη οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές παραγράφεται ύστερα από 10 έτη. Η προθεσμία αυτή ξεκινάει την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους της γέννησης της οφειλής και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών.

Ηδη, μειώθηκε στα 10 έτη από τα 20 χρόνια ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ για να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν εξοφλήθηκαν. Εάν όμως δεν βεβαιωθεί η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ και δεν κοινοποιηθεί η οφειλή εντός αυτού του διαστήματος στον ασφαλισμένο, τότε γίνεται παραγραφή των οφειλών αυτών.

Δύο βήματα

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι έχουν ως εξης:

1. Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι (οφειλές τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΓΑ, τ. ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ.). Η παραγραφή μιας οφειλής ελέγχεται μόνο εάν έχει υποβάλει προηγουμένως ο ασφαλισμένος σχετική αίτηση στις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ. Αυτό γίνεται για να παρέχεται η συγκατάθεσή του αναφορικά με την αποποίηση του χρόνου ασφάλισης που αντιστοιχεί στην παραγεγραμμένη οφειλή. Επίσης επισημαίνεται πως για να υποβάλει τη σχετική αίτηση ο ασφαλισμένος μπορεί να εξυπηρετηθεί με ηλεκτρονικό ραντεβού. Δηλαδή η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τον υπόχρεο είναι η εξής:

Αρχικά θα πρέπει να επισκεφθεί το gov.gr ή το www.efka.gov.gr/rv, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων Taxisnet.

Μετά θα πρέπει να επιλέξει το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και κλείνει αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού που θέλει.

2. Οφειλές εργοδοτών από απασχόληση μισθωτών (οφειλές τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού στο www. efka.gov.gr/rv, στις αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις e-ΕΦΚΑ μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα εσωτερική διαδικασία υλοποίησης, η οποία θα επιτρέπει τον χαρακτηρισμό με μαζικό και αυτόματο τρόπο των εν λόγω οφειλών παραγεγραμμένων.

Ωστόσο αυτό δεν αφορά τη Χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου. Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

Τονίζεται ότι παραγραφή χρεών στα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ) ενδέχεται να πετύχουν και οφειλέτες που έχουν χρέη των οποίων η βεβαίωση έγινε μετά το 2016 και είχε συμπληρωθεί μία 10ετία από τον χρόνο που δημιουργήθηκαν. Διευκρινίζεται πως για να επιτευχθεί αυτό δεν θα πρέπει σε αυτά τα 10 χρόνια να έχει προηγηθεί κάποιο γεγονός που έχει διακόψει την παραγραφή αυτή, όπως για παράδειγμα όχληση ή ειδοποίηση για οφειλή.