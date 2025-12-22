Περισσότερα από 1,2 δισ. ευρώ θα καταβληθούν από σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2025, έως και την Τετάρτη σε συνολικά 1.757.219 δικαιούχους από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο φορέων.

Σήμερα, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει 1,1 δισ. ευρώ σε 1.680.579 συνταξιούχους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Ιανουαρίου. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ προχωρά στην πληρωμή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών παροχών.

Τα ποσά από τον ΕΦΚΑ έχουν ήδη πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής.

Καταβολές συντάξεων και παροχών από τον ΕΦΚΑ

Την Τρίτη θα καταβληθούν 3,05 εκατ. ευρώ σε 8.200 δικαιούχους ως προκαταβολή σύνταξης Ιανουαρίου.

Την Τετάρτη θα καταβληθούν 16,33 εκατ. ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για προνοιακές παροχές, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Από σήμερα έως και την Τετάρτη θα δοθούν 28,5 εκατ. ευρώ σε 1.350 δικαιούχους για νέα εφάπαξ, ενώ την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί πληρωμή 3 εκατ. ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Καταβολές και επιδοτήσεις μέσω ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 10 εκατ. ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

Επιπλέον, 500.000 ευρώ θα δοθούν σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 30.000 ευρώ θα δοθούν σε 50 φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.