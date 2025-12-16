Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, από ώρα 16:00 έως 17:30, δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και ο ιστότοπος του e-ΕΦΚΑ.

Αιτία της προσωρινής διακοπής είναι οι προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών και των διατάξεων ασφάλειας του φορέα.

Στο διάστημα αυτό δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές διαδικασίες όπως αιτήσεις, πληρωμές ή έλεγχος δεδομένων. Μετά τις 17:30, οι υπηρεσίες θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.