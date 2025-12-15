Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου, οι πολίτες θα δουν στους λογαριασμούς τους συνολικά 1,46 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Οι καταβολές αφορούν εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, δικαιούχους επιδομάτων ανεργίας, εφάπαξ και δώρων Χριστουγέννων, ενώ φέτος οι πληρωμές του δώρου Χριστουγέννων θα γίνουν νωρίτερα από το συνηθισμένο, λόγω του Σαββατοκύριακου στις 21 Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026.

Στις 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για πληρωμή παροχών τέως ΟΑΕΕ.

Από 15 έως 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για καταβολή δώρων Χριστουγέννων επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για καταβολή δώρου Χριστουγέννων.

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».