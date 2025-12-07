Από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου, χιλιάδες πολίτες θα δουν καταβολές στους λογαριασμούς τους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές αφορούν εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης και το στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου», καλύπτοντας συνολικά 53.401 δικαιούχους και ποσό άνω των 62 εκατ. ευρώ.

Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει 20,5 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης νέων αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέσα στο συγκεκριμένο πενθήμερο.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχωρά σε τέσσερις βασικές κατηγορίες καταβολών:

Επιδόματα ανεργίας & λοιπά επιδόματα

Καταβάλλονται 20 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους.

Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Περίπου 1 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε 1.500 μητέρες.

Προγράμματα απασχόλησης ΔΥΠΑ

Περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ θα λάβουν 20.000 δικαιούχοι που συμμετέχουν σε ενεργά προγράμματα απασχόλησης.

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Καταβάλλονται 80.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο, στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης του στεγαστικού προγράμματος.