Αναδρομικά ποσά έως και 16.500 ευρώ αναμένουν από τον ΕΦΚΑ, εντός του 2026, περίπου 950.000 συνταξιούχοι. Πρόκειται για τρεις κατηγορίες αναδρομικών. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου οι οποίοι αναμένουν την επιστροφή της ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) για την περίοδο 2017-2018. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους 370.000 συνταξιούχους που κερδίζουν τα δικαστήρια για τα αναδρομικά του 11μήνου με τόκους έως και 7 ετών.

Παράλληλα σε εκκρεμότητα βρίσκεται η καταβολή προσαυξήσεων και αναδρομικών σε 39.129 συνταξιούχους με 30 και άνω έτη ασφάλισης (συνταξιοδοτηθέντες μετά το 2016). Την ίδια ώρα ο ΕΦΚΑ αρνείται να καταβάλει αυξήσεις και αναδρομικά σε χιλιάδες συνταξιούχους οι οποίοι αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, κυρίως από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων, αλλά δεν είδαν να υπολογίζεται στις επικουρικές τους η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6%.

Τι αναμένεται

Ειδικότερα ο χάρτης των αναδρομικών σε συνταξιούχους για το 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

Σε 460.000 συνταξιούχους του ∆ηµοσίου θα πρέπει να επιστραφεί η Εισφορά Αλληλεγγύης για τη διετία 2017-2018, που κρίθηκε αντισυνταγµατική από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ετσι όλοι οι συνταξιούχοι, ακόµα και όσοι δεν έκαναν αγωγές, δικαιούνται επιστροφές, καθώς η αντισυνταγµατικότητα αφορά όλους ανεξαιρέτως για το εν λόγω διάστηµα. Αντίθετα, οι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13 Μαΐου 2016 δεν έχουν δικαίωµα σε αναδροµικά, αφού οι περικοπές, μεταξύ αυτών και η ΕΑΣ, ενσωµατώθηκαν στον επανυπολογισµό του νόµου Κατρούγκαλου, καθιστώντας τις κρατήσεις νόµιµες. Πρόκειται για ποσά που κινούνται μεταξύ 1.300 ευρώ και 8.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης. Εξάλλου έχουν ήδη υποβληθεί 40.000 αιτήσεις από συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται προκειµένου να τους καταβληθεί η προσαύξηση που αναλογεί στα επιπλέον χρόνια εργασίας. Στην περίπτωση αυτή τα αναδροµικά υπολογίζονται από 50 έως 180 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Την καταβολή αναδρομικών έως 4.000 ευρώ για το 11μηνο μεταξύ 11 Ιουνίου 2015 και 12 Μαΐου 2016 εξακολουθεί να αναμένει ένα ποσοστό συνταξιούχων που κερδίζει στα δικαστήρια. Ωστόσο καταγράφονται σημαντικές γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Τα ποσά αυτά αφορούν κυρίως περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα δώρα, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2020. Τα αναδρομικά δικαιούνται περίπου 370.000 συνταξιούχοι που είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη και κερδίζουν στα Πρωτοδικεία, αφού ο ΕΦΚΑ δεν ασκεί εφέσεις. Εκτός διεκδικήσεων έμειναν οριστικά συνταξιούχοι που δεν κατέθεσαν προσφυγές. Οι συνταξιούχοι που κατέθεσαν προσφυγές παίρνουν τα αναδρομικά με τόκους μέχρι και 7 ετών. Οι τόκοι μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 1.000 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των αναδρομικών, καθώς υπολογίζονται από την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής έως την ημερομηνία εξόφλησης.

Εκκρεµεί ο επανυπολογισµός συντάξεων «παλαιών» συνταξιούχων. Πρόκειται για 50.000 συνταξιούχους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν µετά τον Μάιο του 2016 και δικαιούνται αναδροµικά κύριων συντάξεων από τον νόµο Βρούτση (Ν. 4670/2020), καθώς έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, τα οποία δεν έχουν λάβει. Δηλαδή, δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισµός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξηµένα µηνιαία ποσά ούτε τα αναλογούντα αναδροµικά.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα και επίσημα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, πρόκειται για 39.449 κύριες συντάξεις που αντιστοιχούν σε 39.129 συνταξιούχους που δεν έχουν ακόμη λάβει τα αναδρομικά που δικαιούνται, καθώς εκκρεμεί ο επανυπολογισμός τους. Τα μεγαλύτερα υπόλοιπα εντοπίζονται στους συνταξιούχους του πρώην ΙΚΑ με 11.540 συντάξεις σε εκκρεμότητα, στο Δημόσιο με 9.162 και στον πρώην ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ με 13.005 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι επιστημονικοί φορείς του πρώην ΕΤΑΑ – το ΤΣΑ με 1.476 και το ΤΣΜΕΔΕ με 858 εκκρεμότητες –, ενώ μικρότερα Ταμεία όπως ο ΟΓΑ Υπαλλήλων (482) και το ΝΑΤ (81) συνθέτουν το υπόλοιπο μωσαϊκό.

Τέλος, επισημαίνεται ότι χιλιάδες συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά τον Μάιο του 2016, κυρίως από Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών και ειδικών κλάδων, δεν είδαν να υπολογίζεται στις επικουρικές τους η προβλεπόμενη προσαύξηση για εισφορές άνω του 6%. Ο ΕΦΚΑ δηλώνει ότι σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δοθούν αναδρομικά.

Σύμφωνα με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης, οι υπηρεσίες ενημερώνονται ότι «δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο ή δικαστική απόφαση» που να επιτρέπει νέο επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων. Στο έγγραφο του ΕΦΚΑ, πάντως, ξεκαθαρίζεται ότι μόνο «εμπρόθεσμες ενστάσεις», εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης συνταξιοδότησης, «εξετάζονται κανονικά». Ετσι διαπιστώνεται σωρεία αιτήσεων για επανυπολογισμό – επανεξέταση της επικουρικής σύνταξης.