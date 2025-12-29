Η Εθνική ομάδα πόλο έκανε τη Σερβία, την ομάδα που σε λίγες μέρες στην πατρίδα της θα μπει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, να μοιάζει με ομάδα της σειράς.

Σαφώς το τελικό 13-6 για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα δεν λέει τίποτα, αλλά λέει και πολλά και ας είναι ένα φιλικό. Αλλωστε πριν από λίγους μήνες το 16-7, και πάλι απέναντι στη μεγάλη Σερβία, ήταν επίσημο παιχνίδι στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Ναι, η Εθνική μας ομάδα έχει αλλάξει – μια και καλή – επίπεδο και έχει μπει στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όπου για λεπτομέρειες έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει και το παγκόσμιο στέμμα (ισοφαρίστηκε στο τελευταίο δευτερόλεπτο από την Ισπανία στον ημιτελικό και αποκλείστηκε στα πέναλτι).

Ναι, η Εθνική πόλο του Θοδωρή Βλάχου έχει βάλει τόσο ψηλά τον πήχη τα τελευταία χρόνια, που μας κάνει να… γκρινιάζουμε εάν δεν παίρνει το χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (ασημένια και στις δύο διοργανώσεις) και εάν δεν πάρει μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ξεκινάει σε λίγες μέρες στο Βελιγράδι. Βέβαια για όσους πιθανώς να μην το γνωρίζουν, δεν έχουμε πάρει ποτέ μετάλλιο γενικότερα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών.

Κάποτε γιορτάζαμε εάν η Εθνική μας, με διαχρονική παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έμπαινε στην οκτάδα, με την πρώτη που τα κατάφερε να είναι αυτή του 1984 στο Λος Αντζελες. Μια χαρισματική φουρνιά που σε μια εξαιρετική εκδήλωση τίμησε χθες η ΚΟΕ, στο περιθώριο του φιλικού αγώνα με τη Σερβία στο κολυμβητήριο του Πειραιά.

Παίκτες που έγραψαν τη δική τους ιστορία και όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο νυν τεχνικός μας Θοδωρής Βλάχος από αυτούς (και θα λέγαμε και κάποιους ακόμα παλαιότερους) ξεκίνησαν όλα για να φτάσουμε στο σήμερα.

Την ομάδα αποτελούσαν οι: Γιάννης Βώσσος, Σπύρος Καπράλος, Σωτήρης Σταθάκης, Ανδρέας Γούνας, Κυριάκος Γιαννόπουλος, Αρης Κεφαλογιάννης, Φώντας Μουδάτσιος, Δημήτρης Σελετόπουλος, Αντώνης Αρώνης, Μάρκελλος Σιταρένιος, Γιώργος Μαυρωτάς, Τάσος Παπαναστασίου («γάτος»), Σταύρος (Ακης) Γιαννόπουλος. Με προπονητή τον αείμνηστο Χοσέ Μπράσκο Κατά (Πέπε). Το βραβείο του επίσης αείμνηστου Φώντα Μουδάτσιου παρέλαβε η σύζυγός του (και πρώην πολίστρια) Δήμητρα Ασιλιάν και η κόρη τους σε μια ξεχωριστή στιγμή.