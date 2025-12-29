Διαβάζοντας την εφημερίδα «Financial Times», η στήλη «Alphaville» αναρωτιέται εάν ιδιοφυΐες προηγούμενων αιώνων θα ήταν σήμερα επιτυχημένοι επενδυτές και στελέχη σε hedge funds. Για παράδειγμα, θα ήταν ο Μπετόβεν στην Balyasny, ο Μότσαρτ στη Millennium και ο Τζέιμς Πρέσκοτ Τζάουλ στην Jane Street; Ο Νεύτωνας έγινε καθηγητής Μαθηματικών στο Κέιμπριτζ σε ηλικία 26 ετών και στο Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica. Αλλά θα μπορούσε να ήταν επενδυτική ιδιοφυΐα; Ο Νεύτωνας επένδυσε στη φούσκα της South Sea Company το 1720. Παρά τις υπερβολικές απώλειες, ο Νεύτων πέθανε ένας δισεκετομμυριούχος με τα σημερινά δεδομένα.

Από την άλλη, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωση της Ευρώπης από τον φασισμό και κέρδισε το βραβείο Νομπέλ Λογοτεχνίας, είχε κακή σχέση με τα χρήματα. Ο Τσόρτσιλ χρειάστηκε να διασωθεί οικονομικά αρκετές φορές στη ζωή του, δύο από τις οποίες από τον ίδιο τον Μπρένταν Μπράκεν των «Financial Times».

Ο Δαρβίνος ήταν φημισμένος ως ο κορυφαίος φυσιοδίφης, βιολόγος και γεωλόγος της εποχής του. Από τα λογιστικά του βιβλία φαίνεται ότι πέτυχε ετήσια πραγματική αύξηση κεφαλαίου 8,6% σε 42 έτη, επενδύοντας σε ακίνητα και σε σιδηρόδρομους αρχικά.

Προτίμηση στα μπλε τιμολόγια ρεύματος

Σταθερή παραμένει η ζήτηση για τα σταθερά τιμολόγια των παρόχων ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής ΡΑΑΕΥ, τα μπλε (σταθερά τιμολόγια) έχουν ξεπεράσει πλέον τις 1,5 εκατομμύριο παροχές, ενώ η δυναμική τους διατηρείται ισχυρή και αναμένεται να συνεχίσει και το 2026. Παρά το γεγονός ότι η τιμή του ρεύματος κινείται καθοδικά οι σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν το 2025 έστρεψαν το καταναλωτικό κοινό σε πιο σταθερές επιλογές, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα οικονομικά τους εάν εκτιναχθούν ξανά οι τιμές στο ρεύμα.

Νέο ΔΣ στο Χρηματιστήριο

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 5 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) με τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη: (1) τη μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και την εκλογή νέου, (2) τον προσδιορισμό της επιτροπής ελέγχου και (3) την παροχή άδειας στα μέλη του ΔΣ για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή τη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων με την ΕΧΑΕ εταιρειών (π.χ. Euronext). Η ΓΣ θα πραγματοποιηθεί με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική και διαδικτυακή παρουσία.

Το παράπονο των επιχειρήσεων

Το 68% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνει ότι επηρεάστηκε από την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας την περίοδο 2021 – 2023, όπως αναδεικνύει μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) που αναλύει στοιχεία της Eurostat. Ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν αρκετά χαμηλότερος, στο 62%. Συνολικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν ότι βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Σημαντικές ήταν οι επιβαρύνσεις και στον τομέα των logistics, με το 57% των ελληνικών επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει πρόβλημα χωρητικότητας, καθυστερήσεις ή αυξημένα κόστη μεταφοράς, έναντι μ.ό. 47% στην ΕΕ.

Τέλος χρόνου για «Κινούμαι ηλεκτρικά»

Eπεκτείνεται έως 31 Μαρτίου 2026, η διάρκεια του προγράμματος και κατ’ επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» ώστε να εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των 57 εκατ. ευρώ. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν ηλεκτρικό όχημα – είτε μέσω αγοράς είτε μέσω μίσθωσης – με κρατική επιδότηση έως 9.000 ευρώ.

Θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη

Η Alpha Bank εκτιμά ότι το 2026 η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με βασικό μοχλό τις επενδύσεις που θα ενισχυθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να συνεχίσει ανοδικά, ενώ η ανεργία θα μειωθεί περαιτέρω. Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν, με κύριους κινδύνους τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις καθυστερήσεις έργων στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και στη διεθνή οικονομική συγκυρία και τις αγορές.

Από 1ης Ιουλίου €3 στα μικροδέματα

Από 1ης Ιουλίου 2026 ξεκινά η επιβολή του σταθερού τέλους των 3 ευρώ σε όλα τα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρώπη από χώρες εκτός ΕΕ. Το κόστος αυτό θα επιβαρύνει τον ίδιο τον καταναλωτή και θα καταβάλλεται είτε κατά την παράδοση της παραγγελίας είτε κατά τη διαδικασία εκτελωνισμού, σε μια προσπάθεια της ΕΕ να περιορίσει τις αγορές από πλατφόρμες τρίτων χωρών που έχουν αλώσει το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο.