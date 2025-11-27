Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισηγείται θετικά, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, την κήρυξη καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για την Αττική και κατά πληροφορίες για το Μεγανήσι Λευκάδας.

Η εισήγηση αυτή ακολουθεί τις αντίστοιχες αποφάσεις για τη Λέρο και την Πάτμο, που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος των δήμων των δύο νησιών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας και ποιότητας νερού.

Μία τέτοια απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.

Οι περιοχές που κηρύσσονται σε έκτακτη ανάγκη λειψυδρίας: Α) μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δημόσιο χρήμα για την κατασκευή έργων ύδρευσης ακόμα κι αν δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια και Β) έχουν δυνατότητα επίσπευσης των διαδικασιών για την ωρίμανση των έργων ύδρευσης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στους πολίτες, καθώς δεν υπάρχει καμιά συσχέτιση με τιμή ή μέτρα περιορισμού της ζήτησης.

Το πρόβλημα της Αττικής

Η Αττική αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας που οξύνεται διαρκώς, καθώς τα αποθέματα νερού στους ταμιευτήρες βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 27 Οκτωβρίου 2025, οι ταμιευτήρες – έγιναν τέσσερις με την προσθήκη του Εύηνου το 2002 – περιείχαν συνολικά λιγότερα από 380 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δηλαδή περίπου το 25% της συνολικής τους χωρητικότητας.

Με άλλα λόγια, σχεδόν τα τρία τέταρτα των ταμιευτήρων είναι άδεια, ενώ ο ρυθμός εξάντλησης των αποθεμάτων – 37% το τελευταίο 12μηνο, 5,7% από τις αρχές Οκτωβρίου και 40% από την 1η Ιανουαρίου – έχει σημάνει συναγερμό σε όλα τα επίπεδα: την ΕΥΔΑΠ, την Περιφέρεια και, βεβαίως, την κυβέρνηση, η οποία ετοιμάζεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ένα πακέτο μέτρων, πιθανότατα διά στόματος του ίδιου του Πρωθυπουργού.

Το σίγουρο είναι πως εάν δεν αλλάξουν οι τάσεις που επικρατούν σήμερα, τα αποθέματα στο Λεκανοπέδιο θα έχουν εξαντληθεί μέσα στην επόμενη διετία.

Τα ερωτήματα που τίθενται λοιπόν είναι επιτακτικά, καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται στη 19η θέση παγκοσμίως αναφορικά με τον κίνδυνο λειψυδρίας που αντιμετωπίζει.

Τι σημαίνει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Διαχείρισης Υδροφορέων του ΕΜΠ Ανδρέας Καλλιώρας, η διαδικασία της έκτακτης ανάγκης, αυτή είναι διοικητική και επιτρέπει στους δήμους να εξασφαλίσουν άμεσα χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Τα κονδύλια αυτά αφορούν:

ενίσχυση υδατικών αποθεμάτων,

αναβάθμιση και επέκταση δικτύων,

εγκαταστάσεις αφαλάτωσης,

επίσπευση έργων που δεν είχαν μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί «ώριμα».

Η απόφαση δεν συνεπάγεται άμεσα μέτρα για τους πολίτες, όπως περιορισμούς κατανάλωσης, αλλά προορίζεται να επιταχύνει κρίσιμες υποδομές.

Ο κ. Καλλιώρας, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου όπου τα αποθέματα νερού λιγοστεύουν.

Λίμνη του Μόρνου: Βίντεο από ψηλά που κόβει την ανάσα

Ένα βίντεο από drone που παρουσιάστηκε από tanea.gr αποτυπώνει τη δραματική μείωση της στάθμης στη λίμνη του Μόρνου — τον ταμιευτήρα που υδροδοτεί την Αττική — η οποία βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Το υλικό του Χρήστου Παπαστεφάνου και της εταιρεία Life After Gravity, καταγράφει ένα τοπίο εντυπωσιακό και ταυτόχρονα ανησυχητικό.