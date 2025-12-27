Σε αυτή την ιδιαίτερη στιγμή όπου τα Χριστούγεννα συμπίπτουν με το Νέο Ετος, εκ μέρους της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, θα ήθελα να απευθύνω τις θερμότερες πρωτοχρονιάτικες ευχές μου προς τους φίλους από όλες τις εκφάνσεις της ζωής της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και προς τους κινέζους ομογενείς που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του ενός και πλέον έτους από την ανάληψη των καθηκόντων μου στην Ελλάδα, επισκέφθηκα πολλές πόλεις και νησιά και είχα εκτενείς και ουσιαστικές ανταλλαγές με φίλους από διάφορους χώρους. Ακόμη και στην πρώτη μας συνάντηση, συχνά ένιωθα μια αίσθηση οικειότητας σαν να γνωριζόμασταν από καιρό. Ειλικρινά ένιωσα τη θέρμη του ελληνικού λαού, τη φιλική του στάση απέναντι στην Κίνα, καθώς και τις προσδοκίες του για τη μελλοντική ανάπτυξη των σινοελληνικών σχέσεων. Αυτή η βαθιά φιλία και συναισθηματική σύμπνοια, που πηγάζει από τα κοινά στοιχεία των αρχαίων πολιτισμών μας και την πλούσια ναυτική κουλτούρα των δύο χωρών, έχει χτίσει μια σταθερή και ενθουσιώδη κοινωνική βάση για τη συνεχή εμβάθυνση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Το 2025 που σύντομα τελειώνει υπήρξε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη και σημαντική χρονιά για την Κίνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς η Κίνα τίμησε με μεγαλοπρέπεια την 80ή επέτειο της νίκης στον Πόλεμο Αντίστασης του Κινεζικού Λαού κατά της Ιαπωνικής Εισβολής και στον Παγκόσμιο Αντιφασιστικό Πόλεμο, εκπέμποντας ένα ισχυρό μήνυμα για την εποχή μας: «να θυμόμαστε την ιστορία και να εκτιμούμε την ειρήνη». Η Τέταρτη Ολομέλεια της 20ής Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας ενέκρινε το 15ο Πενταετές Σχέδιο, καθορίζοντας την κατεύθυνση και χαράσσοντας το αναπτυξιακό όραμα για την υψηλής ποιότητας ανάπτυξη της Κίνας τα επόμενα πέντε χρόνια. Αντιμέτωπη με ένα σύνθετο και απαιτητικό εσωτερικό και διεθνές περιβάλλον, η κινεζική οικονομία προχώρησε δείχνοντας ανθεκτικότητα υπό πίεση, εξελισσόμενη προς την καινοτομία και την ποιοτική αναβάθμιση, ενώ οι κύριοι στόχοι οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης αναμένεται να επιτευχθούν ομαλά. Μέσα από τη δική της ανάπτυξη η Κίνα συνεχίζει να προσφέρει περισσότερη σταθερότητα και θετική ενέργεια στον κόσμο.

Το 2025 υπήρξε επίσης μια χρονιά σταθερής προόδου και πλούσιων καρπών στις σχέσεις Κίνας – Ελλάδας. Υπό τη στρατηγική καθοδήγηση των ηγετών των δύο χωρών και μέσα από τη σοφία της μεγάλης ιστορίας και των λαμπρών πολιτισμών των δύο αρχαίων εθνών, οι σινοελληνικές σχέσεις διατήρησαν καλή αναπτυξιακή δυναμική. Οι ανταλλαγές υψηλού επιπέδου υπήρξαν συχνές· ο Πρόεδρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απέστειλε συγχαρητήριο μήνυμα για την εκλογή του Προέδρου Τασούλα, ενώ ο Πρωθυπουργός του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας και άλλοι ανώτατοι κινέζοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν διαδοχικά την Ελλάδα. Η αμοιβαία πολιτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε, προσδίδοντας νέα ζωτικότητα στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων και στη συνεργασία σε διάφορους τομείς. Η συνεργασία Κίνας – Ελλάδας στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ενας Δρόμος», με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την επένδυση της COSCO στο Λιμάνι του Πειραιά, έχει καταστεί «χρυσή κάρτα» της έμπρακτης συνεργασίας των δύο χωρών.

Σήμερα το Λιμάνι του Πειραιά κατατάσσεται πρώτο στη Μεσόγειο και τέταρτο στην Ευρώπη, συμβάλλοντας ενεργά στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ευημερίας του ελληνικού λαού, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ζωντανή μαρτυρία της βαθιάς φιλίας μας, της αλληλοστήριξης και της αμοιβαίας ωφέλειας. Η COSCO δεν επικεντρώνεται μόνο στην ανάπτυξη του λιμανιού, αλλά γίνεται τμήμα των τοπικών κοινοτήτων και της ελληνικής κοινωνίας, προσφέροντας με τη σειρά της στην κοινωνία μέσω έμπρακτων πρωτοβουλιών όπως η θέσπιση των υποτροφιών «Kunpeng» και η υλοποίηση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων και διαφόρων πολιτιστικών προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό μοιράζεται τα αναπτυξιακά οφέλη με τους ντόπιους, κερδίζοντας την αναγνώριση και τη στήριξή τους και ενισχύοντας περαιτέρω την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες όλων των τομέων της ελληνικής κοινωνίας για τη συνεχή εμβάθυνση της έμπρακτης συνεργασίας Κίνας – Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια του έτους που σε λίγο τελειώνει, η Κίνα συνέχισε επίσης να εφαρμόζει την πολιτική απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης θεώρησης εισόδου (βίζα) για τους έλληνες πολίτες, επιτρέποντας στους έλληνες φίλους να πραγματοποιούν εύκολα και ευχάριστα ταξίδια στην Κίνα. Η νέα αεροπορική σύνδεση Τσενγκντού – Αθήνα δημιούργησε έναν νέο εναέριο διάδρομο για τις ανθρώπινες και πολιτιστικές ανταλλαγές των δύο χωρών. Η State Grid Corporation of China εισήλθε επισήμως στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, προσφέροντας νέα ώθηση για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και για την ανάδειξή της ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Περισσότερα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, όπως ελαιόλαδο, κρασί και αλιεύματα, βρίσκουν τον δρόμο τους στα τραπέζια των κινέζων καταναλωτών, μεταφέροντας τα αρώματα της Μεσογείου στην αρχαία χώρα του ανατολικού πολιτισμού. Εκατοντάδες έλληνες νέοι επισκέφθηκαν την Κίνα για ανταλλαγές μέσω του προγράμματος YES, ενώ το Κέντρο Σινολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του, ενισχύοντας περαιτέρω την αμοιβαία κατανόηση και τη φιλία των λαών μας. Στο ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής Κίνας–Ελλάδας–Ηνωμένου Βασιλείου «Οταν ο Σωκράτης Συνάντησε τον Κομφούκιο» (ERT3, 29, 30/12, 20:00), για πρώτη φορά, με τη βοήθεια της AI αναπαρίστανται ο Κομφούκιος και ο Σωκράτης να συζητούν σε μία «νοητική συνάντηση» πέρα από τον χρόνο και τον χώρο. Το έργο αφηγείται τις ιστορίες τους, ανιχνεύοντας τη σύγχρονη σημασία της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των πολιτισμών. Ολες οι έμπρακτες συνεργασίες και οι πολιτιστικές ανταλλαγές αποτελούν ζωντανή απόδειξη της φιλίας και της συνεργασίας Κίνας – Ελλάδας και προσδίδουν αδιάκοπα νέα δυναμική στη σταθερή και υγιή ανάπτυξη των διμερών σχέσεων.

Το 2026 θα είναι το πρώτο έτος υλοποίησης του 15ου Πενταετούς Σχεδίου της Κίνας, καθώς και η 20ή επέτειος από την εγκαθίδρυση της ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας – Ελλάδας. Ως αληθινός φίλος που έχει σταθεί στον άλλο στις δυσκολίες, και ως καλός εταίρος που συμπορεύεται σε όλες τις συνθήκες, η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα για να αξιοποιήσει τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες της περιόδου του 15ου Πενταετούς Σχεδίου, να εμβαθύνει τη συνεργασία στους τομείς της πράσινης ναυτιλίας, της καθαρής ενέργειας, της ψηφιακής οικονομίας και των ανταλλαγών σε τοπικό επίπεδο, και να αναβαθμίσει τις σινοελληνικές σχέσεις σε νέο, υψηλότερο επίπεδο, προς όφελος των λαών και των δύο χωρών.

Μετά τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, θα έχουμε το Κινεζικό Σεληνιακό Νέο Ετος του Αλόγου. Στον κινεζικό πολιτισμό, το άλογο συμβολίζει τη δύναμη, την πρόοδο και την επιτυχία. Σε αυτή την όμορφη περίοδο κατά την οποία οι οικογένειες ξανασμίγουν και επικρατεί μια χαρμόσυνη ατμόσφαιρα, εύχομαι ειλικρινά για το νέο έτος οι σχέσεις Κίνας΅- Ελλάδας να εξελίσσονται δυναμικά, η ανάπτυξη των δύο χωρών να επιταχύνεται με γρήγορους ρυθμούς, και οι λαοί μας να είναι γεμάτοι ζωτικότητα και σθένος.

Εύχομαι σε όλους τους φίλους Καλή Χρονιά και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνουν!

Ο Φανγκ Τσιού είναι ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα