Σε οκτώ πτήσεις με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Τζέφρι Επστιν βρέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ 1993 και 1996. Τόσες καταγράφουν τα αρχεία πτήσεων που περιλαμβάνονται στη νέα, μαζική δημοσιοποίηση εγγράφων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης – περισσότερες απ’ όσες γνώριζαν μέχρι σήμερα οι ερευνητές. Σε μία από αυτές, σύμφωνα με εσωτερικές σημειώσεις ομοσπονδιακού εισαγγελέα, οι μόνοι επιβάτες ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Επστιν και μια 20χρονη γυναίκα, το όνομα της οποίας έχει σβηστεί. Σε τουλάχιστον τέσσερις ακόμη πτήσεις συνταξίδευε και η Γκισλέιν Μάξγουελ, η μετέπειτα καταδικασμένη συνεργός του Επστιν. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται σε περισσότερα από 11.000 νέα αρχεία – emails, εσωτερικές επικοινωνίες, έγγραφα του FBI και νομικά ντοκουμέντα – που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής αποδέσμευσης του φακέλου Επστιν. Αν και η αναφορά του ονόματος του προέδρου των ΗΠΑ δεν συνιστά απόδειξη εγκληματικής πράξης και ο ίδιος δεν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή στα εγκλήματα του Επστιν, η έκταση και το περιεχόμενο των αποκαλύψεων επαναφέρουν στο προσκήνιο τις στενές κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις που συνέδεαν επί χρόνια τον τότε μεγιστάνα ακινήτων με έναν από τους πλέον διαβόητους δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανάρτησε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, στην οποία σημειώνει: «Ορισμένα από αυτά τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς ισχυρισμούς για λόγους εντυπωσιασμού κατά του προέδρου Τραμπ, οι οποίοι υποβλήθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020. Να είμαστε σαφείς: οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς και αν είχαν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, θα είχαν ήδη αξιοποιηθεί εναντίον του προέδρου Τραμπ».

Τη Δευτέρα, ο αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία των αρχείων Επστιν επισημαίνοντας σε δημοσιογράφους ότι το υλικό «χρησιμοποιείται απλώς για να αποσπάσει την προσοχή από τη τεράστια επιτυχία» του ίδιου και των Ρεπουμπλικανών. Σε ερώτηση δε σχετικά με τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον με τον Επστιν, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι αισθάνεται κάποια συμπάθεια για τον πρώην πρόεδρο. «Δεν μου αρέσει να προβάλλονται οι φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον. Δεν μου αρέσει να προβάλλονται οι φωτογραφίες άλλων ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι κάτι τρομερό» είπε σε δημοσιογράφους. Τόνισε ότι πιθανόν να αποκαλύπτονται φωτογραφίες «ανθρώπων που αθώα μπορεί να συνάντησαν τον Τζέφρι Επστιν πριν από χρόνια. Πολλά χρόνια πριν. Και πρόκειται για ιδιαίτερα σεβαστούς τραπεζίτες και δικηγόρους και άλλους». Πρόσθεσε δε ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο που κυκλοφορούσε παντού και όλοι ήταν φιλικοί μαζί του.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, το 2021 εστάλη κλήτευση στο Μαρ-α-Λάγκο για την παράδοση αρχείων που σχετίζονταν με την υπόθεση κατά της Γκισλέιν Μάξγουελ. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε την εγκληματική συμπεριφορά του Επστιν, ενώ εκπρόσωπός του έχει αναφέρει ότι τον πέταξε έξω από την έπαυλη του Τραμπ επειδή ήταν «ανατριχιαστικός τύπος».

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος πρωτοστάτησε στη νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, απάντησε στα σχόλια του αμερικανού προέδρου: «Ο Τραμπ με κατηγορεί για ένα νομοσχέδιο που τελικά υπέγραψε, ενώ υπερασπίζεται τους τραπεζίτες φίλους του, τον Μπιλ Κλίντον και τους “αθώους” επισκέπτες του νησιού των βιασμών».

Αν και τουλάχιστον 8.000 νέα έγγραφα δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος για ελεγχόμενη ροή πληροφοριών αναφορικά με τη δημοσίευση ντοκουμέντων του φακέλου. Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέβασε διαδικτυακά περί τους 11.000 συνδέσμους, αλλά ορισμένοι δεν οδηγούν πουθενά.

Θύματα κατήγγειλαν ακραία λογοκρισία στοιχείων «χωρίς καμία εξήγηση» την ίδια ώρα που εκτίθεται η ταυτότητα πολλών θυμάτων και Δημοκρατικοί μέλη του Κογκρέσου έχουν επικρίνει την κυβέρνηση Τραμπ για παρακράτηση πληροφοριών και καθυστερήσεις στη δημοσίευση των στοιχείων.

«Πρόκειται ξεκάθαρα για μια απόπειρα απόκρυψης» κατήγγειλε χθες ο επικεφαλής των Δημοκρατικών της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, υποβάλλοντας πρόταση νόμου για την ενίσχυση της πίεσης επί του υπουργείου Δικαιοσύνης.