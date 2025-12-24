Χθες το πρωί έγινε η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη χρονιά που φεύγει. Κατά τη διάρκειά της, όμως, η κυβέρνηση δεν εστίασε αποκλειστικά στον απολογισμό των πεπραγμένων της το 2025, αλλά επιχείρησε να θέσει τις προτεραιότητες για το 2026, το οποίο, όπως έσπευσε να επισημάνει ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς του, «θα είναι ένα πλήρες έτος κυβερνητικής δουλειάς, ωσότου εισέλθουμε στο 2027, ένα έτος το οποίο προφανώς θα έχει προεκλογικά χαρακτηριστικά». Καθένας από τους παριστάμενους έλαβε οδηγίες για τα πιο κρίσιμα πρότζεκτ του χαρτοφυλακίου του, εκείνα που οφείλει να υλοποιήσει το γρηγορότερο δυνατόν. Στον πυρήνα του σχεδιασμού για τη χρονιά που έρχεται βρίσκεται το λεγόμενο ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής 2026. Πρόκειται για 60 μεταρρυθμίσεις συν 40 μεγάλα έργα και επενδύσεις, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προκειμένου η κυβέρνηση να πάει στις επόμενες κάλπες έχοντας να παρουσιάσει αποτελέσματα στο εκλογικό σώμα.

Υστερα από αρκετούς μήνες που κυριαρχούν στην επικαιρότητα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα αγροτικά προβλήματα – τα οποία αμφότερα έχουν μουτζουρώσει το εκσυγχρονιστικό προφίλ που φιλοτεχνεί για την κυβέρνησή του ο Μητσοτάκης –, το σήμα το οποίο ο Πρωθυπουργός επιθυμεί να εκπέμψει είναι πως μόνο το κυβερνών κόμμα μπορεί να εξασφαλίσει ότι η χώρα είναι «διακυβερνήσιμη».

Παρέμβαση στην αγορά

Μερικές από τις κυριότερες θεσμικές αλλαγές που πήραν εντολή να κάνουν πράξη οι υπουργοί (και τις οποίες παρουσίασαν αναλυτικά οι Κωστής Χατζηδάκης και Ακης Σκέρτσος) είναι η Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και Ελέγχου της Αγοράς (με την οποία η κυβέρνηση φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο, ανεξάρτητο πλαίσιο εποπτείας, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην αγορά), η αναδιοργάνωση των πολεοδομιών με την οριστική ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης στη Δικαιοσύνη (με την ψηφιοποίηση, τα νέα δικαστικά κτίρια και την επιτάχυνση των δικονομικών διαδικασιών), η αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής και οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ορισμένα από τα έργα που προγραμματίζεται να παραδοθούν έως του χρόνου τέτοια εποχή, δε, είναι ο Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης αλλά και της ηλεκτροκίνησης στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, η αποκατάσταση όλων των υποδομών της Θεσσαλίας, το αρδευτικό δίκτυο, η τοποθέτηση καμερών στους δρόμους καθώς κι οι παρεμβάσεις στο ΕΣΥ.