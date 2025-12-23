Πριν αποχωρήσει για τις γιορτές στο πατρικό του στα Χανιά (και όχι στην εύανδρο Ηπειρο όπως τον ήθελαν τις προηγούμενες ημέρες οι φήμες), ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’, και μαζί αποχωρήσουν «για άλλη γη άλλα μέρη, λίγη χαρά για να βρούνε», που λέει και το τραγούδι, οι υπουργοί του, συγκαλεί σήμερα το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της χρονιάς. Θα είναι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του χρόνου, και ποιος ξέρει, αν επιβεβαιωθούν και κάποιες φήμες που κυκλοφορούν από ημερών, πιθανόν για ορισμένους από τους σημερινούς συνδαιτυμόνες να είναι και η τελευταία φορά που θα λάβουν θέση γύρω από το τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου. Διότι είθισται όταν ο Κυριάκος ο Α’ «κατεβαίνει» Χανιά τέτοιες ημέρες, γιορτινές, και καθαρίζει το μυαλό του, να επιστρέφει με έναν υπουργικό ανασχηματισμό, οπότε, δεν θα μου προξενήσει καμία έκπληξη κάτι ανάλογο.

Τέλος πάντων, δεν επιμένω περισσότερο για να μη φανεί ότι έχω και καμία ιδιαίτερη έγκαψη για το τι θα πράξει – δική του η αρμοδιότητα, δικός του και ο πονοκέφαλος. Σύμφωνα πάντως με τα όσα διακινούνταν χθες, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, εκτός από τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει, και κάτι αναφορές στα αγροτικά, θα περιγράψει και τον προγραμματισμό για το 2026, με συγκεκριμένες δράσεις κατά υπουργείο, αλλά και γενικότερα. Ο στόχος είναι να κερδηθεί και πάλι η εμπιστοσύνη της κοινωνίας ότι υπάρχει κυβέρνηση, η οποία λειτουργεί, ανεξάρτητα από προβλήματα που δημιουργούνται.

Δεν ακούγεται και αφύσικο…

Ελεγχος με ραντεβού

Η επιβεβαιωμένη είδηση για τη σχολαστική έρευνα της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του συλλόγου της προέδρου Καρυστιανού, που έφερε και τη σχετική, πολιτική, έντονη αντίδραση της προέδρου, μπορεί να ηχεί κάπως αποκρουστικά για πολλούς, αλλά αν το καλοσκεφτείς, δεν είναι. Διότι προφανώς υπάρχει θέμα. Αν δεν υπήρχε, ούτε η ΑΑΔΕ θα πήγαινε για επίσκεψη στα γραφεία του συλλόγου ούτε η πρόεδρος Καρυστιανού θα διαμαρτυρόταν γιατί ελέγχουν τον σύλλογό της, και όχι άλλους φοροφυγάδες. Το σκηνικό που μοιάζει απολύτως με εκείνον που συλλαμβάνεται από την Τροχαία για υπερβολική ταχύτητα και την ώρα που τον γράφει το όργανο, περνούν δίπλα «σφαίρα», άλλοι παραβάτες ανενόχλητοι, κι αυτός διαμαρτύρεται «γιατί δεν τους γράφεις αυτούς», ενώ γράφει εκείνον, δεν το σχολιάζω καν.

Θα αναφέρω απλώς, ότι ο Νίκος Πλακιάς είναι αυτός που κίνησε το «ενδιαφέρον» των ελεγκτικών Αρχών. Οταν δήλωσε ότι ούτε αυτός, ούτε κανείς άλλος συγγενής θύματος, έχει λάβει ένα ευρώ, από τις 600 τόσες χιλιάδες ευρώ, που συλλέχθηκαν από τη μεγάλη περσινή συναυλία στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η συναυλία υποτίθεται ότι είχε πραγματοποιηθεί για να συγκεντρωθούν χρήματα προς βοήθεια των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη. Την ορθή διαχείριση εκείνων των χρημάτων αναζητούν οι ελεγκτές. Γιατί τρελαίνεται η «πρόεδρος» Καρυστιανού, μέρες που είναι; Ασε που ο έλεγχος θα γίνει με ραντεβού: στις 9 Ιανουαρίου, θα πάει πάλι το κλιμάκιο στα γραφεία του συλλόγου…

Αναζητώντας τους «σοφούς»

Στο μεταξύ πολλοί και διάφοροι κάνουν πλάκα με τις δηλώσεις της «προέδρου» για την «επιτροπή» (αφανών) Σοφών, η οποία επεξεργάζεται τις θέσεις τού υπό σύσταση κόμματος για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την παιδεία, την υγεία κ.λπ. Αναρωτιούνται (το έκαναν και χθες), αν σε αυτή την Επιτροπή μετέχει η γερόντισσα από τη Συρία κ.λπ. Τους ενημερώνω, ότι σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκα από φίλο που έχει γνώση τού τι συμβαίνει στο περιβάλλον της «προέδρου», υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν ήδη. Αν και δεν ήταν σε θέση να με διαβεβαιώσει ο ίδιος, για το αν είναι όντως «Σοφοί», και πόθεν πιστοποιείται η σοφία τους, ωστόσο όπως μου ανέφερε, «πρόκειται για πολιτικά στελέχη της Δεξιάς και όχι μόνο», που έχουν σπεύσει να στηρίξουν την προσπάθεια. Και πως το ότι δεν τους ανακοινώνει επώνυμα, είναι γιατί οι ίδιοι το έχουν ζητήσει, διότι δεν θέλουν να εκτεθούν. Επειδή δεν γνωρίζουν τελικά, αν η «πρόεδρος» θα προχωρήσει, και τι ακριβώς είναι αυτό που θέλει να κάνει. «Είναι κόσμος, ο οποίος είχε μια (πολιτική) δραστηριότητα το 2010-2012 αλλά έμεινε για αρκετό καιρό εκτός πολιτικής και τώρα βρήκε τρόπο να επανέλθει στο προσκήνιο», μου ανέφερε η πηγή μου.

Να δεις, που θα δούμε πάλι στο «μπαλκόνι», τίποτε πρωταγωνιστές της κάτω πλατείας Συντάγματος…

Η «Ιθάκη» πάει Θεσσαλονίκη

Ο άλλος, ο ανταγωνιστής της, ο πρόεδρος εξ εφέδρων Τσίπρας, συνεχίζει κανονικά τις εμφανίσεις στην επαρχία, κάτι σαν περιφερόμενος θίασος. Ηδη έγινε γνωστό ότι στις 17 Ιανουαρίου, ημέρα Σάββατο παρακαλώ, «ανεβαίνει» Θεσσαλονίκη, για να παρουσιάσει το «παραμύθι με… όνομα», ευελπιστώντας ότι θα κόψει περισσότερα εισιτήρια σε σχέση με την Πάτρα. Υποθέτω γι’ αυτό και η επιλογή της ημέρας – Σάββατο, με όλη τη Θεσσαλονίκη έξω, όλο και κάποιοι θα περάσουν από εκεί που θα γίνει η εκδήλωση. Αν και ρώτησα πού ακριβώς θα πραγματοποιηθεί το event δεν κατάφερα να μάθω. Ισως γιατί ακόμη δεν έχει κλείσει και ο χώρος. Το βιβλιοπωλείο Ιανός που βρίσκεται πάνω στην πλατεία Αριστοτέλους, έχει και τα υπέρ του, και τα κατά του. Οπως και ο χώρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος επί της οδού Ερμού. Υπέρ, ότι και στη μια και στην άλλη περίπτωση θα έμοιαζε με λαϊκή συγκέντρωση – αδύνατον να χωρέσουν όλοι στην αίθουσα, άρα θα έβγαιναν και εκτός, στα πεζοδρόμια της πλατείας. Στα κατά, ότι θα μαζεύονταν και περίεργοι, και θα ήταν αδύνατον να εξαχθούν πολιτικά συμπεράσματα.

Θα μάθουμε πάντως, δεν μπορεί…

Αγωνιζόμενη Αριστερά

Σάββατο η εκδήλωση, άρα θα δώσει την ευκαιρία να παραστούν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ανεξάρτητοι. Για παράδειγμα, η βουλευτής Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα. Που αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας, διότι ο πρόεδρος Κασσελάκης άφησε κάτι υπονοούμενα, ότι το κόμμα θα μπορούσε να συνεργαστεί με όποιον βρει πρόχειρο προκειμένου να μπει στην κυβέρνηση, αλλά δεν τη ρώτησε την Κυριακή που τα είπε αυτά, οπότε σου λέει και η άλλη, «δεν με ρωτάς, φεύγω».

Αυτό που δεν του είπε του αρχηγού είναι ότι έφυγε για να εμφανιστεί στο κόμμα Τσίπρα, όποτε κι αν αυτό δημιουργηθεί. Ανθρωπός του είναι, από τους πιο κοντινούς, κι αν βρέθηκε στο κόμμα Κασσελάκη ήταν γιατί δεν είχε λάβει το σωστό μήνυμα. Αυτό. Τώρα κάτι άλλα που ακούω ότι έφυγε, διότι ο Κασσελάκης δεν ήθελε να τη μετακομίσει για υποψήφια στις εκλογές στην Α’ Θεσσαλονίκης, από τη Χαλκιδική την οποία τώρα εκπροσωπεί, με φοβερή επιτυχία, στο Κοινοβούλιο, δεν τα πιστεύω.

Αδύνατον μια αγωνίστρια να προτάσσει το προσωπικό όφελος, έναντι του κοινού καλού. Ούτε καταδέχεται σε τέτοιες ενέργειες, για μικροδιευθετήσεις του είδους «φεύγω, γιατί δεν με θέλεις στην Α’ Θεσσαλονίκης, επειδή έχεις υποσχεθεί σε έναν Χουρδάκη, να είναι υποψήφιος εκεί». Αυτά δεν συμβαδίζουν με την αγωνιζόμενη Αριστερά…

Αρχηγικές διακοπές

Στο μεταξύ από σπόντα, ήτοι από την αποχώρηση της κυρίας Κυριακής Μάλαμα, πληροφορηθήκαμε ότι ο έκπτωτος πρόεδρος της καρδιάς μας Στέφανος, βρίσκεται και πάλι στις ΗΠΑ. Υποθέτω για να ξεκουραστεί και να λάβει και αυτός, μακριά από την Αθήνα, τις σωστές αποφάσεις για το τι θα πράξει με το κόμμα της χαράς. Η συχνότητα με την οποία επισκέπτεται τις ΗΠΑ δεν με προβληματίζει. Τα έχει τόσο καλά οργανωμένα (στο μυαλό του), που τι πειράζει αν απουσιάσει και μερικές ημέρες (ακόμη);

Στα πέριξ της πλατείας Κολωνακίου καφε(νεία), πάντως, κυκλοφορεί έντονα ότι κι άλλος βουλευτής του κόμματος ετοιμάζεται να αναζητήσει άλλες πιο ζεστές αγκαλιές, από τη δική του. Και πως σύντομα θα ακούσει και αυτού τα νέα, ο αρχηγός.

Ρε παιδιά, αφήστε τον άνθρωπο να κάνει τις διακοπές του, ανενόχλητος. Ελεος πια…