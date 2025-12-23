Ας πούμε πως σε λίγους μήνες η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει τη νέα της πολιτική κίνηση – οι πρώτοι που θα βρει απέναντί της είναι οι υπόλοιποι γονείς. Οχι αυτοί εκτός του συλλόγου, αλλά αυτοί εντός, δηλαδή όσοι τόσον καιρό κινούνται στο δικό της μήκος κύματος. Κάποιοι εξ αυτών λένε εδώ και καιρό πως η ενασχόλησή της με την πολιτική είναι κόκκινη γραμμή, ειδικά όσο η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή η διάθεση, που της είχε γίνει γνωστή, φαίνεται πως ήταν εκείνη που έκανε την Καρυστιανού να διστάζει περισσότερο όλο το προηγούμενο διάστημα. Και είναι ίσως το πιο ισχυρό πλήγμα στην προσπάθειά της, ειδικά αν έχουν αποφασίσει να το τραβήξουν με δημόσιες κινήσεις.

Κατά προτεραιότητα

Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους δημοσιογράφους χθες, λίγο πριν κάτσει μαζί τους στο τραπέζι της «Τράτας»: το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ να ενημερωθεί επισήμως για την υπόθεση των υποκλοπών. Το ΕΔΔΑ, κρίνοντας την υπόθεση ως ιδιαίτερα σημαντική, έδωσε προθεσμία στην ελληνική κυβέρνηση να υποβάλει αντίκρουση έως τις 16 Φεβρουαρίου. «Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική για τη δημοκρατία, για όσους αγωνίστηκαν να μην ξεχαστεί η υπόθεση των υποκλοπών», ανέφεραν αργότερα από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Θέλεις ή δεν θέλεις

Πάντως στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ θέτουν σιγά σιγά και τον πήχη, με βάση τον οποίο επιμένουν και σε συγκεκριμένη κατεύθυνση: «Ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος», ανέφερε ο Χάρης Δούκας (Σκάι). Πάνω σε αυτή τη θέση ο δήμαρχος Αθηναίων στηρίζει τη στάση του για διάλογο με όλους, ακόμα και με τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εφόσον το θέλουν. Και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο που μπήκε χθες στη θέση του Δούκα: «Νούμερο ένα του διαλόγου είναι να θέλει κάποιος να συνομιλήσει. Μπορεί κάποιος να πει “εγώ δεν συνομιλώ”. Υπάρχουν κι αυτά», σχολίασε.

Πρώτος πυρήνας

Ενας πρώτος τσιπρικός πυρήνας αυτοοργάνωσης φτιάχτηκε, λένε τα επτά μέλη του, στη Μεσσηνία. Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρώην γενικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιο Γεωργόπουλο, ο οποίος συνυπογράφει την επιστολή που λέει πως οι προοδευτικοί πολίτες «πρέπει να ακολουθήσουμε τη λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας», «μακριά από μικροκομματικές και ιδιοτελείς προσεγγίσεις». Να δούμε πώς θα πάει αυτό – γιατί οι σφιχτοί πυρήνες αφήνουν και μπόλικους απέξω. Και, κυρίως, να δούμε τι ρώτησαν για την «Ιθάκη» οι φοιτητές Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου που συναντήθηκαν χθες με τον Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί να προσεγγίσει τη νέα γενιά.

Απορία

Πού θα περάσει (πάλι) τα Φώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης; Στη Νίκαια και στο Φανάρι