Επί 100 βράδια ο Ολυμπιακός κατάφερνε με συνέπεια θαυμαστή να ανταποκρίνεται στο δίπολο «Champions League – πρωτάθλημα» έχοντας ελάχιστες Super League απώλειες. Εναν ολόκληρο γύρο έβγαλε η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στο μάξιμουμ των 39 σε μια επίδοση θαυμαστή που πολύ λογικά την είχε με μόνιμη θέση στην κορυφή. Ο,τι χτίστηκε όμως σε αυτό το διάστημα λες και… χάθηκε σε μία εβδομάδα από εκείνες που θυμίζουν τον περίφημο νόμο του Μέρφι: «Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, όλα θα πάνε στραβά…».

Σε ένα σύντομο rewind; Πρώτα η λευκή ισοπαλία στο Κλ. Βικελίδης με τον Αρη, το πρώτο ματς έπειτα από 36 στροφές πρωταθλήματος δίχως γκολ για τους Πειραιώτες αμέσως μετά την κατάψυξη της Αστάνα. Και το Σάββατο η 1-1 (Ταρέμι πέν. 19′ / Παντελίδης 23′) «γκάφα» στο – ξανά και ξανά και ξανά – sold out Γ. Καραϊσκάκης με αντίπαλο τη νεοφώτιστη Κηφισιά. Τέσσερις χαμένοι βαθμοί από τους έξι που θα εξασφάλιζαν το πρώτο «προβάδισμα» της χρονιάς στον μαραθώνιο. Και μάλιστα σε σημείο εξόχως διδακτικό, θυμίζοντας απόντες από το ράφι των «μη αντικαταστάσιμων», όπως ο Ντανιέλ Ποντένσε, αλλά πλέον και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αν δεν είσαι εκεί

Ο πορτογάλος winger έχει φέτος στο πρωτάθλημα μόλις 2 γκολ και 3 ασίστ σε 10 συμμετοχές. Το πόσο «καθοριστικός» όμως είναι στο Mendiball το καταλαβαίνεις διαβάζοντας μια άλλη στατιστική. Αυτή που αφορά την pre assist κατάσταση, την ενέργεια δηλαδή πριν από την ασίστ που φέρνει ένα γκολ. Ο Ποντένσε έχει 0,26 ανά 90′ στο πρωτάθλημα, ισοβαθμώντας με τον Ζέλσον Μαρτίνς και τον Τάισον του ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση του πίνακα πίσω από τον καταπληκτικό Πεντρόσο του Λεβαδειακού (0,33). Δεν τσουλάει η μπάλα με τις απαραίτητες προϋποθέσεις στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου δίχως Ποντένσε. Και έπαιξε μόλις 5 λεπτά στη Θεσσαλονίκη με τον Αρη. Και έμεινε εκτός αποστολής με την Κηφισιά καθώς ένας τραυματισμός του στο Κλ. Βικελίδης (ένα πάτημα στο μεγάλο δάχτυλο) επιδεινώθηκε μεσοβδόμαδα από την 70′ παρουσία του στο Κύπελλο με τον Ηρακλή (3 ασίστ στο τελικό 6-0) βγάζοντάς τον νοκάουτ.

Δεν είναι απλό…

Και προχθές ήταν στον πάγκο ως το 62′ και ο Ζέλσον Μαρτίνς (που έπεσε θύμα ίωσης και μπήκε στην αποστολή για να παίξει μόνο σε ειδική περίπτωση). Αυτομάτως δηλαδή οι δύο καλύτεροι δημιουργοί ως το επιθετικό τρίτο δεν ήταν εκεί. Και φυσικά δεν ήταν εκεί και ο κύριος γκολ, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που κάτι τέτοια βράδια καταλαβαίνεις γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν τον αφήνει στον πάγκο… ποτέ: 12 γκολ και 1 ασίστ σε 14 συμμετοχές, έχοντας γκολ ή ασίστ σε 10 διαφορετικά της Super League. Κανονικός «δείκτης» ολόκληρου του πρωταθλήματος. Ελειψε και προ διετίας στο Κόπα Αφρικα. Και ο Ολυμπιακός έχασε στη Λαμία (0-1, 3/1/24), έχασε από την ΑΕΚ εντός (1-2, 7/1/24) χάνοντας την επαφή του με εκείνο το πρωτάθλημα, πριν αποκλειστεί χωρίς τον Μαροκινό και στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό (10 και 17/1). Δεν είναι απλό να φορέσεις τα παπούτσια αυτού του απίθανου τύπου με τα 75 γκολ και τις 12 ασίστ σε 116 ματς καριέρας στα ερυθρόλευκα. Ακόμη και αν είσαι ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ, ο Μεντί Ταρέμι. Ή και οι δύο μαζί…

Με αποδείξεις

Είχε λοιπόν το Σάββατο ο Ολυμπιακός 29 τελικές με 2,8 Xgoals και 18-1 κόρνερ. Αλλά εξαιρώντας το γκολ από το πέναλτι που κέρδισε και το εκτέλεσε ο Ταρέμι (19′), λίγα πράγματα σε κανονικές ευκαιρίες. Κυρίως μια σειρά από χαμένες με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα (37′) να χάνει την κλασικότερη. Οχι όμως με την ποιότητα και τις προϋποθέσεις που θα δικαιολογούνταν από αυτούς τους αριθμούς. Γιατί από τις 29 τελικές μόνο οι 6 ήταν για παράδειγμα «εντός» εστίας. Και αυτό έπαιξε τον ρόλο του σε αυτή την απροσδόκητη απώλεια. Θα το συζητούσαμε όμως όλο αυτό, αν οι διαιτητές έκαναν τη δουλειά τους σωστά, ειδικά στη φάση του 90’+5′ όταν ο Αγγελος Ευαγγέλου αλλά και ο VARίστας Κουμπαράκης δεν είδαν το προφανές: το χτύπημα του πορτιέρο Ραμίρες στον Μπιανκόν, που έπρεπε να στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Μια ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι.

Τα είπε όλα για το πέναλτι

«Είδα τους κανονισμούς στο video μετά το ματς με το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε εμένα και είναι ξεκάθαρο πέναλτι» δήλωσε στο φινάλε ο Μπιανκόν εμφανώς εκνευρισμένος. Και δεν στεκόταν μόνο εκεί, αλλά και στην παράσταση στα όρια τα παρωδίας από τις καθυστερήσεις των φιλοξενουμένων. Από ένα σημείο και έπειτα δεν υπήρχε ποδόσφαιρο με τον Ευαγγέλου να τους κοιτάζει χάνοντας κάθε επαφή με το «πειθαρχικό» εργαλείο της κάρτας που μπορούσε να βγάλει το παιχνίδι από αυτό το αδιέξοδο. Απέβαλε τον Παντελίδη (90’+1′) αλλά για να συμβεί έπρεπε να χτυπήσει αντίπαλο ο νεαρός winger οπότε ας μην το κουβεντιάσουμε περισσότερο.

Αλλά και για την παρωδία

«Οι καθυστερήσεις είναι λογικό να επηρεάσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Ηταν έξυπνη η Κηφισιά γιατί έκανε καθυστερήσεις με τον τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ένας παίκτης που δεν μπορεί να βγει από το γήπεδο και πρέπει να τον περιμένουμε μέχρι να μπει μέσα ο γιατρός και μετά να σηκωθεί ο τερματοφύλακας και ο διαιτητής δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό. Και 20 λεπτά να είχαμε καθυστερήσεις και 25 λεπτά, πάλι δεν θα γινόταν τίποτα γιατί η Κηφισιά και πάλι θα έκανε καθυστερήσεις και έτσι δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο» εξήγησε στο φινάλε ο Μεντιλίμπαρ. «Οι όσες και αν ήταν νομίζεις ότι διορθώνονται με τις καθυστερήσεις στο τέλος, αλλά δεν ισχύει αυτό γιατί και 20 λεπτά να βάλεις καθυστερήσεις πάλι θα κάνει ο αντίπαλος καθυστερήσεις, μπορεί να παίξεις συνολικά 140 λεπτά, αλλά να μην είναι τόσα τα λεπτά που θα έχεις παίξει ποδόσφαιρο. Ετσι όπως το έκανε με τον τερματοφύλακα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ήταν έξυπνοι και πήραν αυτό που ήθελαν» πρόσθεσε.

Για την ιστορία; Η Κηφισιά, που όντως το παράκανε, είχε την έξυπνη ιδέα να μη βυθιστεί στην άμυνά της, αλλά να παίξει με την άμυνά της ψηλά βλέποντας τον Ολυμπιακό να ξεκινά με δύο φορ (Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ) αλλά με έλλειμμα στους δημιουργούς. Αυτή η… ζαριά επιβραβεύτηκε στη φάση του 1-1. Η σωστή πίεση στο μεσαία μπλοκ που έφερε ένα κλέψιμο και ένα καλό transition για τον Παντελίδη. Εγιναν πολλά ανάποδα το Σάββατο. Δεν βγήκε σε καμία περίπτωση και η ιδέα προσέγγισης του προπονητή για το παιχνίδι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα (61′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Ροντινέι, Εσε (75′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (62′ Μαρτίνς), Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ (86′ Γιαζίτσι).

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Ποκόρνι, Χ. Σόουσα, Μαϊντάνα (77′ Χουχούμης), Πέτκοφ, Εμποχ (69′ Τζίμας), Ρούμπεν, Πόμπο, Γκ. Σόουζα (61′ Βιγιαφάνιες), Παντελίδης, Τεττέη (77′ Χριστόπουλος).

Διαιτητής: Ευαγγέλου (Αθηνών).