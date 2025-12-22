Τις αντοχές της κυβέρνησης δοκιμάζουν οι συνεχιζόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίες για πρώτη φορά έχουν μπει σε άλλο «φορμάτ» με στόχο να μη χαθεί η πολύ μεγάλη στήριξη που απολαμβάνουν σήμερα από τους πολίτες. Το βασικό ερώτημα είναι «πού μπαίνει η κόκκινη γραμμή» σε περίπτωση που οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν, και μάλιστα με την ίδια ένταση που υπήρξε από την πρώτη ημέρα των μπλόκων. Απάντηση σε αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, καθώς η τακτική της κυβέρνησης είναι να οριοθετήσει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να γίνει ο διάλογος, ξεκόβοντας κάθε άλλη συζήτηση πέραν των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Από σήμερα είναι εμφανής και η αγωνία που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο για τις εξελίξεις τις γιορτινές ημέρες, κατά τις οποίες αφενός ξεκινούν οι μετακινήσεις εκτός πόλεων και αφετέρου κορυφώνεται η λειτουργία της αγοράς με τις μεταφορές αγαθών αλλά και τον τουρισμό στην πρώτη γραμμή. Σχετικά με την πιθανότητα αλλαγής πλεύσης από την κυβέρνηση και τη σκλήρυνση της στάσης της σε δεύτερο χρόνο, κυβερνητικός παράγοντας τονίζει στα ΝΕΑ ότι «δεν είμαστε ακόμη εκεί».

Το παζλ των φετινών κινητοποιήσεων

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι μπορεί να αδειάζει η κλεψύδρα αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να γίνει η αρχή με τον διάλογο και τα θέματα που έχουν μπει στο τραπέζι προς συζήτηση: μείωση κόστους παραγωγής, φθηνότερο ρεύμα και καύσιμα, αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει αυτό που έχουν παρατηρήσει κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το παζλ των φετινών κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν συζητηθεί, εξάγουν τα εξής συμπεράσματα: 1. Δυσκολία στη συγκρότηση κοινής επιτροπής για συμμετοχή σε διάλογο, λόγω διαφορετικών τάσεων ως προς τα αιτήματα αλλά και την ένταση των κινητοποιήσεων. 2. Οι αγρότες αυτή τη φορά φαίνεται πως έχουν δώσει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι της επικοινωνίας, καθώς θέλουν να διατηρήσουν τη στήριξη που απολαμβάνουν από την πλειοψηφία, χωρίς να την απολέσουν κλείνοντας ερμητικά οδικές αρτηρίες, γεγονός που θα προκαλούσε αντίθετα αποτελέσματα. 3.

Κόμματα της αντιπολίτευσης ξεπερνούν το «μέτρο», όπως για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης που είπε «να δώσουμε κι από αυτά που δεν έχουμε», ενώ βλέπουν και άλλους, όπως π.χ. ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος κινείται επιλεκτικά σε ακροατήρια στα οποία ελπίζει μεγάλη οφέλη, όπως στις Σέρρες όπου επισκέφθηκε τα μπλόκα. Για το ρεύμα, κυβερνητική πηγή εξήγησε στα «ΝΕΑ» ότι «μπορούμε, εφόσον προσέλθουν σε διάλογο, να δούμε περαιτέρω μείωση στα 8 ή στα 8,2 λεπτά την κιλοβατώρα, όμως αυτό έχει ένα κόστος κοντά στα 20 εκατ. ευρώ».

Τα ποσά αυτά θα πρέπει να πληρωθούν από κάπου και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αγρότες δεν θα ήθελαν να ακούσουν μια πρόταση να κοπούν αυτά τα χρήματα, για παράδειγμα, από τις ενισχύσεις de minimis. Aκόμα, για να ανοίξουν οι μπάρες στα διόδια, το κόστος για κάθε ημέρα αγγίζει το 1-1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία και αυτά θα κληθεί να πληρώσει η κυβέρνηση στους παραχωρησιούχους. Το μήνυμα που εκπέμπεται ακόμα και αυτές τις στιγμές πάντως είναι ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές, βασικά και σοβαρά αιτήματα είναι στο τραπέζι προς ικανοποίηση και ότι, όπως έγραψε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, δεν μπορεί να επικρατεί το παράλογο.