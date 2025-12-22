Αν το Σάββατο το βράδυ κάποιος ήταν στο Μέγαρο Μουσικής και σήκωνε τα μάτια του στο θεωρείο, θα μπορούσε να δει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κωνσταντίνο Τασούλα, μετά των συζύγων τους, μαζί με τον Νίκο Δένδια, τη Λίνα Μενδώνη και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να ακούν το Διπλό Κοντσέρτο του Μπραμς και τη Συμφωνία Νο9 του Ντβόρζακ από την Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, σε διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου, με σολίστες τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν. Στο διάλειμμα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μέρους υπήρξε και ποτό, στο οποίο ο Τασούλας δήλωνε πολύ ικανοποιημένος, καθώς ως πρόεδρος της Βουλής ήταν από τους πρώτους που είχε υποστηρίξει την ΕΛΣΟΝ.

Πολιτιστικές ανακοινώσεις

Το πρόγραμμα άρεσε πολύ σε όλους – και είναι το πρόγραμμα μιας ορχήστρας που ως τώρα δεν είχε καμία σταθερή κρατική στήριξη. Ο Μητσοτάκης όμως ζήτησε από την υπουργό Πολιτισμού να χορηγεί το υπουργείο Πολιτισμού 150.000 ευρώ τον χρόνο στην ΕΛΣΟΝ, ενισχύοντας σημαντικά το έργο της ορχήστρας. Η Μενδώνη ανακοίνωσε τα καλά νέα στον ιδρυτή της, τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο, στα καμαρίνια, στο τέλος της συναυλίας. Ηδη ο Καβάκος είχε πει ότι, αν έλεγαν σε αυτόν, πριν από 20 χρόνια, ότι θα υπήρχε κάποτε μια τέτοια ορχήστρα με τόσο ταλαντούχα νέα παιδιά στην κλασική μουσική, δεν θα το πίστευε.

Έμειναν τέσσερις

Μόλις τέσσερις έμειναν οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη (Τζάκρη, Αυλωνίτης, Χρηστίδου, Πούλου), μετά την αποχώρηση της Κυριακής Μάλαμα. Σε επιστολή της, η βουλευτής Χαλκιδικής επέκρινε τον Κασσελάκη για την εξαγγελία συνεδρίου χωρίς να ερωτηθεί κανείς, για την έκφραση θέσεων που δεν έχουν περάσει μέσα από τα όργανα, αλλά και για την πιθανότητα συνεργασίας με την κυβέρνηση, την οποία θεωρεί ότι έχει υπονοήσει ο πρόεδρος του κόμματος, εκλαμβάνοντας το συνέδριο ως εκβιαστική κίνηση. Να δούμε όμως πού όντως θέλει να πάει ο Κασσελάκης – και αν θέλει να πάει με κόμμα ή χωρίς. Να δούμε επίσης αν και ποιοι θα τον ακολουθήσουν.

Δείπνο

Την περασμένη Πέμπτη βράδυ, σε πασίγνωστο ξενοδοχείο του Συντάγματος, έτρωγαν μαζί ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Χάρης Δούκας και ο Φίλιππος Σαχινίδης. Το μενού, αναπόφευκτα, είχε και πολιτικό κουτσομπολιό – ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί ακόμη να μην ξέρουμε επίσημα την ακριβή ημερομηνία του, αλλά κάποια στιγμή τον Μάρτιο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει. Οι ψύχραιμοι παίκτες δεν βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα για τον σχηματισμό συμμαχιών, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει από τις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές. Αυτοί που δεν μιλούν δημόσια, όμως, συζητούν ιδιωτικά. Και εκεί οι διαμαρτυρίες προς την ηγεσία προκύπτουν από τόσο απλά θέματα, όσο, ας πούμε, μια φωτογραφία που «βγήκε» από φυλλάδιο.

Απορία

Αν σε βλέπει και δεν σηκώνεται για να σε χαιρετήσει, σε θέλει στο κόμμα του; Και αν δεν τον αποκαλείς «πρόεδρο», αλλά σκέτο «Αλέξη», θες να πας;