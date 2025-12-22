Η «Pravda» ήταν, μέχρι το 1991, η επίσημη εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ενωσης. Εκδίδεται και σήμερα, τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά η επιρροή της είναι περιορισμένη. Στον παλιό κόσμο, όταν κάποιοι ήθελαν να πικάρουν τον «Ριζοσπάστη», τον χαρακτήριζαν ελληνόφωνη έκδοση της σοβιετικής εφημερίδας. Και, μεταξύ μας, δεν αδικούσαν κατάφωρα την αλήθεια. Ηταν η εποχή που η Σοβιετική Ενωση είχε ένα πρωτοσέλιδο στα ελληνικά περίπτερα. Ομως, έτσι όπως τα έφερε ο χρόνος, σήμερα η Ρωσία διαθέτει περισσότερα. Βλέπω, λοιπόν, πρωτοσέλιδα που οδύρονται για το δάνειο της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς την Ουκρανία. Και κάποια άλλα με τρόμο διαπιστώνουν ότι ο μοχθηρός Ζελένσκι φέρνει τον πόλεμο προς τα δικά μας νερά, επειδή ουκρανικό drone χτύπησε ρωσικό πετρελαιοφόρο σε διεθνή ύδατα, ανάμεσα στην Κρήτη και στη Λιβύη.

Διαβάζω, στα ίδια πρωτοσέλιδα, για τους ευρωπαίους φορολογούμενους που θα στενάξουν κάτω από βαριά λιτότητα προκειμένου να στηριχθούν οικονομικά οι Ουκρανοί και να μην προσφέρουν τον σβέρκο τους στη ρωσική μπότα. Και επειδή πρόκειται για φιλολαϊκά φύλλα, προτάσσουν το ενδιαφέρον τους για τους λαούς της Ευρώπης, πλην Ουκρανών φυσικά. Και είναι να απορείς, καθώς γνωρίζεις ότι πρόκειται για δημοσιογραφία του ανθρωπισμού. Το είδαμε, άλλωστε, στην περίπτωση των εγκλημάτων στη Γάζα. Κατήγγειλαν τη γενοκτονία. Στην Ουκρανία δεν βλέπουν τίποτα περισσότερο από ένα μαλλιοτράβηγμα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, με μοιραίο πρωταγωνιστή τον Ζελένσκι. Ας είναι.

Ο Ντόναλντ Τουσκ, της Πολωνίας, είπε στη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ότι αν δεν στηριχθεί η Ουκρανία, η ανεξαρτησία της χώρας του θα τεθεί υπό αμφισβήτηση. Λογικό. Αν το Κίεβο πέσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα, μετά μπορεί να πάρουν άλλοι σειρά. Από τη Μολδαβία ως τις ακτές της Βαλτικής. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουν και εκείνοι που ανησυχούν περισσότερο για τις τσέπες των Ευρωπαίων παρά για την ανεξαρτησία ή τις ζωές τους. Ωστόσο δεν μπορούν να αντισταθούν στη λαγνεία τους για το ξανθό γένος. Και εκεί συναντώνται όλοι. Ακροδεξιοί, αριστεροί διεθνιστές, ρυπαρογράφοι, αλλά και αναλυτές περισπούδαστων εκτιμήσεων που διατυπώνονται πάντα με άξονα τον άνθρωπο.

Χωρίς κράτος, αλλά με δίπλες

Οταν οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν τη διέλευση των εκδρομέων, στο Μαξίμου πρέπει να έβγαλαν κουραμπιέδες. Αν οι αγρότες έλεγαν ότι θα κρατήσουν τα μπλόκα κλειστά, η κυβέρνηση όφειλε να υπερασπιστεί τις γιορτές του λαού και να κινηθεί όπως τα ξωτικά στις ταινίες που σώζουν τα Χριστούγεννα. Ομως οι αγρότες δεν είναι αφελείς. Τραβούν τα μπλόκα, σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων και, κατά τη διέλευσή σας, μπορεί να σας προσφέρουν δίπλες βουτηγμένες στο μέλι. Και τώρα συμβαίνει το εξής: το συντεταγμένο κράτος ομολογεί ότι δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει τις μετακινήσεις των πολιτών και έχει εκχωρήσει τη σχετική αρμοδιότητα στους αγρότες. Και όσον αφορά τις ελεύθερες διελεύσεις από τα διόδια, θα τις πληρώσουμε όλοι ρεφενέ. Και ξέρετε τι θα καταλάβει ο πολίτης που θα βγει στην εθνική οδό με προορισμό το χωριό; Οτι ζει σε ένα άθλιο κράτος, εντός του οποίου ζουν αγρότες που ακτινοβολούν από το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Washington DT

Μέχρι τις προεδρικές εκλογές του 2028, ο Τραμπ θα έχει βάλει το πρόσωπό του και στο χαρτονόμισμα των εκατό δολαρίων. Tο αφήνω εδώ ώστε σε περίπτωση που συμβεί, να εμφανιστώ δικαιωμένος. Το Kennedy Center, στην Ουάσιγκτον, μετονομάστηκε επισήμως σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts». Στην οικογένεια Κένεντι αισθάνθηκαν περίπου όπως ο JFK εκείνη την αποφράδα ημέρα στο Ντάλας. Θα κινηθούν νομικά, όμως η απόφαση έρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, προς αναγνώριση των ενεργειών του Τραμπ για τη συντήρηση του κτιρίου. Μια χαρά. Τι έμεινε; Να αλλάξει χτένισμα το άγαλμα του Λίνκολν με κάτι σε πορτοκαλί και τέλος μία μικρή παρέμβαση στο όνομα της πρωτεύουσας. Θα γίνει Washington DT – εκ του Donald Trump.

Ο star της ημέρας

Εχεις εκλεγεί δύο φορές πρόεδρος των ΗΠΑ. Θεωρείσαι μάλιστα από τους πιο πετυχημένους στην Ιστορία. Και ένας από τους φάρους του Δημοκρατικού Κόμματος. Και τώρα σε βλέπουμε σε φωτογραφίες μέσα σε μια μπανιέρα και δίπλα ένα πρόσωπο που καλύπτεται, μάλλον κοπέλας. Τι σου έλειπε βρε Μπιλ Κλίντον και το έψαχνες στου Επστιν;