Eνα σπάνιο πορτρέτο του Τζορτζ Ουάσιγκτον με την υπογραφή του Γκίλμπερτ Στιούαρτ, θα βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s στις 23 Ιανουαρίου στο πλαίσιο της μεγαλύτερης «Αμερικανικής Εβδομάδας» που έχει διοργανώσει ποτέ με αφορμή τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ίδρυση των ΗΠΑ. To έργο είχε παραγγείλει ο Τζέιμς Μάντισον και εκτιμάται ότι θα πωληθεί έναντι 500.000 έως 1 εκατ. δολαρίων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα δημοπρασίες με περίπου 700 αντικείμενα – από το υπογεγραμμένο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας μέχρι το συμβόλαιο ίδρυσης της Apple. Ο Στιούαρτ, ο ζωγράφος που αποτύπωσε περισσότερο από κάθε άλλον τη μορφή του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, δημιούργησε τρεις βασικούς εικονογραφικούς τύπους του Ουάσιγκτον, με πιο διαδεδομένο τον λεγόμενο Athenaeum, από τον οποίο προέρχεται και το συγκεκριμένο έργο. Αν και αρχικά υπήρξαν αμφιβολίες για την προέλευσή του, νέα έρευνα σε αρχεία επιβεβαίωσε ότι η παραγγελία είχε γίνει ήδη το 1804 και ολοκληρώθηκε το 1811, ενώ το πορτρέτο παρέμεινε επί δεκαετίες στην οικογένεια Μάντισον πριν περάσει από σημαντικές ιδιωτικές συλλογές και καταλήξει στο Πανεπιστήμιο Κλάρκσον. Σήμερα σώζονται περίπου 75 έργα αυτού του τύπου, και το αυξημένο ενδιαφέρον της αγοράς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο να ξεπεράσει το μέχρι σήμερα ρεκόρ του 1,06 εκατ. δολαρίων για πορτρέτο του συγκεκριμένου τύπου.

Ο γενοβέζος αξιωματικός του Αντονι βαν Ντάικ

Σε δημοπρασία βγαίνει στις 11 Φεβρουαρίου από τους Christie’s ένα εντυπωσιακό πορτρέτο γενοβέζου αξιωματικού του σερ Αντονι βαν Ντάικ, φιλοτεχνημένο γύρω στο 1626. Το έργο, ελαιογραφία σε καμβά μεγάλων διαστάσεων (115,9 x 98,4 εκ.), αποτυπώνει έναν άγνωστο μέχρι σήμερα εκπρόσωπο της άρχουσας τάξης της Γένοβας σε στάση τριών τετάρτων, με πανοπλία που λειτουργεί περισσότερο ως σύμβολο πολιτικής ισχύος και στρατιωτικής ετοιμότητας παρά ως πολεμική εξάρτυση. Το έργο εντάσσεται στον πυρήνα της γενοβέζικης παραγωγής του ζωγράφου, μιας περιόδου από την οποία σώζονται σχετικά λίγα έργα, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του στη σημερινή αγορά τέχνης, εξού και η εκτίμηση κυμαίνεται μεταξύ 300.000 και 500.000 δολαρίων.