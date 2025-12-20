Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ακόμη και ευχάριστη έκπληξη το γεγονός ότι το κανάλι της Βουλής έκανε ασύλληπτα – για τα κυβικά του –- νούμερα ψηφιακής τηλεθέασης κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως Φραπέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, το live μέσω του hellenicparliament.gr είχε 592.476 προβολές και αυτές ήταν μόνο όσες καταγράφηκαν εντός του ιστοτόπου και όχι από την τοποθέτηση του web player σε άλλα ενημερωτικά sites. Αν υπήρχαν και αυτά τα στοιχεία, τα νούμερα θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα. Το ερώτημα που έχει ιδιαίτερη αξία είναι το πώς ένας τηλεοπτικός σταθμός που ψάχνει τους τηλεθεατές με το κιάλι και στη λίστα των τηλεθεάσεων κάνει χαμηλές πτήσεις κατάφερε να κάνει πρωταθλητισμό και να ανταγωνίζεται ακόμη και αυτό το Netflix.

Είναι δεδομένο ότι οι προηγούμενες εμφανίσεις των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα όσα περίεργα έχουν καταγραφεί να λέγονται ενώπιον της Ζωής Κωνσταντοπούλου και των άλλων μελών της Επιτροπής προετοίμασαν το έδαφος για την εμφάνιση του κ. Ξυλούρη. Το παράδοξο σίριαλ με τα πολυτελή αυτοκίνητα, τους τυχερούς λαχνούς και τα εκατομμύρια πρόβατα είχε ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Το πρώτο κύμα των δυνητικών ακροατών του Φραπέ είχε ήδη δημιουργηθεί και από τη στιγμή που ξεκίνησε να μιλά ενώπιον της Επιτροπής, ακολούθησε το δεύτερο, που ήταν και το μεγαλύτερο. Το «δικαίωμα στη σιωπή» πολύ γρήγορα άρχισε να εμφανίζεται με χίλιους μύριους τρόπους στα σόσιαλ μίντια, να εισβάλει με ορμή στα χρονολόγια των χρηστών και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να γίνεται viral.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η πολύωρη κατάθεση του κ. Ξυλούρη ήταν ένα ξεχωριστό γεγονός κοινού ενδιαφέροντος, καθώς αποτέλεσε μια από τις σπάνιες στιγμές όπου οι πολίτες συντονίστηκαν. Εσπασαν τα στενά όρια των προσωπικών τους ενημερωτικών προτιμήσεων και παρακολούθησαν, όλοι μαζί, την ίδια ζωντανή μετάδοση.

Και βέβαια, μετά το πέρας της διαδικασίας, η επίκληση στη σιωπή απέκτησε πολλές παραλλαγές, ανάλογα με τη φαντασία των συμμετεχόντων στα κοινωνικά δίκτυα. Το επικαλούνταν οι μαθητές ενώπιον των δασκάλων, τα παιδιά απέναντι στους γονείς τους και οι άπιστοι σύζυγοι απέναντι στους συντρόφους τους.

Οποιος έκανε κέφι, δημιουργούσε τη δική του εκδοχή. Το θέμα είναι, όμως, αν τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάθεσης του Φραπέ θα μπορούσαν να έχουν συνέχεια. Αν δηλαδή, το κανάλι της Βουλής μέσα σε ένα τρελό 24ωρο άλλαξε τη μοίρα του. Το πιθανότερο είναι πως όχι και μάλλον θα συνεχίσει την πορεία του στα τηλεοπτικά δρώμενα επικαλούμενο το δικό του δικαίωμα στη σιωπή.

Ο Τάσος Οικονόμου είναι διευθυντής σύνταξης στo site tanea.gr