Χθες, έγινε στην Λοριάν της Γαλλίας η ονοματοδοσία και η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων», της μιας από τις τέσσερις Belh@rra που θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό. Παρότι ακούγεται κοινότοπο, ήταν όντως μια ιστορική μέρα για τις Ενοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας. Το υπερσύγχρονο πλοίο, που θα καταπλεύσει εδώ τις πρώτες μέρες του 2026, συμβολίζει τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η άμυνα της χώρας.

Στο σημερινό, ιδιαίτερα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον, όπου καταρρίπτονται η μία μετά την άλλη οι γεωπολιτικές βεβαιότητες πάνω στις οποίες χτίστηκε ο μεταπολεμικός κόσμος, η αμυντική θωράκιση της Ελλάδας είναι κρίσιμη παράμετρος για την ευημερία τόσο της ίδιας της χώρας όσο και της Ευρώπης συνολικά. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας είναι ζητούμενο περισσότερο παρά ποτέ τα τελευταία 80 χρόνια. Το παραδέχεται πλέον δημόσια η πλειονότητα των ευρωπαίων ηγετών.

Ενισχύοντας το Ναυτικό, τον Στρατό και την Αεροπορία της η Ελλάδα δυναμώνει και τη θέση της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Δεν θωρακίζει μόνο την ανεξαρτησία και την εθνική της κυριαρχία. Τηρώντας τη δέσμευση που έχουν αναλάβει τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αναβαθμίσουν τις αμυντικές δυνατότητες της ηπείρου, δείχνει την προσήλωσή της στην προσπάθεια για την επίτευξη ενός αληθινά κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος.

Οι φρεγάτες είναι ένα εθνικό πλεονέκτημα, λοιπόν. Ενα πλεονέκτημα όχι μόνο στα νερά του Αιγαίου αλλά και στους διαδρόμους των Βρυξελλών.