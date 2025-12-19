Το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ με μετασχηματισμό 158 καταστημάτων, συγκεκριμένες δικλίδες για τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών, παρουσίασε χθες στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν προβλέπεται κλείσιμο, προβλέπεται μετασχηματισμός».

Παράλληλα ανέφερε ότι πρόκειται «για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας».

Το νέο σχέδιο προβλέπει τα εξής:

113 καταστήματα θα μετασχηματιστούν, υπό την προϋπόθεση ότι πρώτα θα βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και θα διασφαλιστεί η πλήρης ενημέρωση των πολιτών για την εν λόγω μετάβαση.

17 καταστήματα που περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα τελικά εξαιρούνται και δεν θα μετασχηματιστούν ούτε θα κλείσουν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών, στοιχείο που καθιστά αναγκαία τη διατήρηση της υφιστάμενης λειτουργίας τους, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να σημειώνει πως «αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη».

Για 28 περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100-200 μέτρων, θα εξεταστεί να αναλάβουν το έργο τα ΕΛΤΑ και να μην αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Shop in shop

Κεντρικό στοιχείο του σχεδίου αποτελεί η ανάπτυξη μοντέλων shop-in-shop, δηλαδή παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε σουπερμάρκετ, βιβλιοπωλεία και άλλα τοπικά καταστήματα. «Το μοντέλο αυτό λειτουργεί ήδη σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη τη χώρα, με διευρυμένο ωράριο εξυπηρέτησης και σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος» υπογράμμισε ο υπουργός, προσθέτοντας πως από τη μέχρι τώρα διερεύνηση προκύπτει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τοπικά καταστήματα να λειτουργήσουν ως πράκτορες των ΕΛΤΑ.

Επίσης, διαβεβαίωσε ότι τα καταστήματα που μετασχηματίζονται θα λειτουργούν βάσει σύμβασης, με τις υπηρεσίες, τις τιμές και τους όρους να καθορίζονται από τα ΕΛΤΑ, διασφαλίζοντας έτσι ενιαία ποιότητα υπηρεσιών και προστασία του πολίτη. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ανακοινώσει αρχικά σχέδιο για κλείσιμο περίπου 204 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης, με στόχο την εξοικονόμηση κόστους και τον εξορθολογισμό του δικτύου. Στην πρώτη φάση της εφαρμογής του σχεδίου που ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου 2025, 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ, εκ των οποίων 33 εντός Αττικής, έκλεισαν οριστικά ή ανέστειλαν τη λειτουργία τους.

«Τα ΕΛΤΑ μετασχηματίζονται για να μπορέσουν να παραμείνουν παρόντα. Οχι ως ένας οργανισμός εγκλωβισμένος σε ένα μοντέλο που δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα, αλλά ως ένας φορέας που προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας, διατηρώντας τον ρόλο του σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης αντικρούοντας τα σενάρια «ξεπουλήματος» των ΕΛΤΑ.

Για «πισωγύρισμα και ήττα της κυβέρνησης», μετά τις επίμονες παρεμβάσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και την κατακραυγή της κοινωνίας και των δήμων, έκανε λόγο η Κουμουνδούρου. Επίσης, πρότεινε να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Για αποφάσεις εν κρυπτώ και προσωρινή αναδίπλωση έπειτα από τις πιέσεις της κοινωνίας, αλλά και των ίδιων των βουλευτών της συμπολίτευσης, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ενώ για «παπάτζα και πλιάτσικο στα ΕΛΤΑ» έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.