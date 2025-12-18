Η αναστολή λειτουργίας καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και η συνολική πορεία του οργανισμού βρέθηκαν σήμερα, Πέμπτη, στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Στην ενημέρωση των μελών της επιτροπής συμμετείχαν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτριος Παπαστεργίου, ο διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο – GROWTHFUND) Ιωάννης Παπαχρήστου και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Μάριος Καλογεράς – Τέμπος, ο οποίος εκτελεί προσωρινά καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.

Στη συζήτηση παρενέβησαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης. Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της επιτροπής Παναγιώτης Δουδωνής κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε η συζήτηση να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών αντί στις συναρμόδιες επιτροπές της Βουλής, περιορίζοντας έτσι τη δυνατότητα παρέμβασης περισσότερων βουλευτών.

Ο κ. Δουδωνής έθεσε επίσης ζήτημα για τη μη πρόσκληση της αρμόδιας Αρχής που εποπτεύει τις απευθείας αναθέσεις των ΕΛΤΑ και σημείωσε ότι η συνεδρίαση ορίστηκε την ίδια ημέρα που στην Ολομέλεια εξελίσσεται η κρίσιμη συζήτηση για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης ζήτησε να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του διαχειριστικού ελέγχου στα ΕΛΤΑ, προκειμένου να καταγραφούν τα έσοδα και τα έξοδα όλων των καταστημάτων και να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματική βάση για το κλείσιμο των 206 καταστημάτων, πέραν των 143 που είχαν ήδη κλείσει επί κυβέρνησης της ΝΔ.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου ζήτησε την αναβολή της συνεδρίασης, υπογραμμίζοντας ότι την ίδια ώρα στην Ολομέλεια διεξάγεται σημαντική συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επισήμανε ακόμη ότι πρέπει να κληθεί και να «απολογηθεί για τα έργα και τις ημέρες του» ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Τέλος, ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης ανέφερε ότι, μετά την προηγούμενη αναβολή της συνεδρίασης, η κυβέρνηση όφειλε να έχει καταθέσει στις Κοινοβουλευτικές Ομάδες την πρόταση αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, ώστε να υπάρχει σαφές πλαίσιο για ουσιαστική συζήτηση.