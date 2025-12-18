Το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για τον μετασχηματισμό των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε περιοχή της χώρας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, το σχέδιο προβλέπει τον μετασχηματισμό 158 καταστημάτων, με ένα ευέλικτο μοντέλο προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε περιοχής. Σε 28 περιπτώσεις, όπου υπάρχει ήδη κατάστημα ΕΛΤΑ Courier σε απόσταση 100–200 μέτρων, εξετάζεται να αναλάβει αυτό τη λειτουργία, χωρίς να αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Για 113 καταστήματα, η διαδικασία θα προχωρήσει μόνο αφού βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και υπάρξει πλήρης ενημέρωση των πολιτών. Ήδη, όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του σχεδίου.

Παράλληλα, 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, «το σχέδιο δεν εφαρμόζεται μηχανιστικά, αλλά με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες και τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Καμία τοπική κοινωνία δεν μένει μετέωρη».

Ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ περιλαμβάνει και την ανάπτυξη του μοντέλου «shop-in-shop», με παρουσία των ΕΛΤΑ μέσα σε σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία Τύπου και άλλα σημεία λιανικής. Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε 500 σημεία σε όλη τη χώρα, με θετικά αποτελέσματα.

Στρατηγική εκσυγχρονισμού και βιωσιμότητας

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το νέο σχέδιο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ, με στόχο ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και οικονομικά βιώσιμο ταχυδρομικό δίκτυο. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να διαφυλάξει τον δημόσιο χαρακτήρα του οργανισμού.

Επεσήμανε επίσης ότι, λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, τα ΕΛΤΑ λειτουργούν με κριτήρια ιδιωτικής αγοράς. Κάθε χρηματοδότηση πρέπει να πληροί το «κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή», το οποίο θα αξιολογηθεί από τις Βρυξέλλες το επόμενο διάστημα.

Ο Υπουργός εξήγησε πως οι αλλαγές είναι αναγκαίες για την επιστροφή του οργανισμού σε λειτουργική κερδοφορία, καθώς η αλληλογραφία έχει μειωθεί κατά 90% λόγω της ψηφιοποίησης. Αντίθετα, η αγορά courier παρουσιάζει ανάπτυξη, με τα ΕΛΤΑ να έχουν ανέβει στη δεύτερη θέση της αγοράς.

Οι αλλαγές στο δίκτυο και η τοπική διάσταση

Αναφερόμενος στη δομή του νέου δικτύου, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι δεν προβλέπεται «κλείσιμο» καταστημάτων, αλλά μετασχηματισμός. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες εξυπηρέτησης, όπως πληρωμές λογαριασμών, χρήση εργοσήμων και αποστολή δεμάτων.

Για τις περιοχές όπου λειτουργούν τραπεζικά καταστήματα ή ΑΤΜ, η αναδιοργάνωση θα προχωρήσει μόνο εφόσον διασφαλιστεί πλήρως η εξυπηρέτηση των πολιτών. «Καμία απόφαση δεν λαμβάνεται μηχανιστικά», τόνισε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι η αναπροσαρμογή του σχεδίου γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Το μοντέλο «shop-in-shop» και τα πρακτορεία ΕΛΤΑ

Κεντρικός πυλώνας της νέας προσέγγισης είναι το «shop-in-shop», δηλαδή η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε καταστήματα της γειτονιάς, όπως σούπερ μάρκετ, βιβλιοπωλεία και πρακτορεία Τύπου. Το μοντέλο αυτό, που λειτουργεί ήδη σε πάνω από 500 σημεία, προσφέρει διευρυμένο ωράριο, χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και πλήρη εποπτεία από τα ΕΛΤΑ.

Τα πρακτορεία ΕΛΤΑ θα λειτουργούν βάσει σύμβασης με την ΕΛΤΑ Α.Ε., με τις υπηρεσίες, τις τιμές και τους όρους να καθορίζονται αποκλειστικά από τον οργανισμό. Έτσι διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση μικρών κοινοτήτων, όπου ένα πλήρες κατάστημα δεν είναι βιώσιμο, αλλά η φυσική παρουσία του κράτους παραμένει αναγκαία.

Η οικονομική διάσταση και το μέλλον των ΕΛΤΑ

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του οργανισμού. «Δεν μπορούμε απλώς να χρηματοδοτήσουμε τα ΕΛΤΑ με κρατική επιταγή, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στις διαθέσιμες εναλλακτικές και στην κάλυψη των πολιτών. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι ένα δίκτυο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα και τον δημόσιο χαρακτήρα των Ελληνικών Ταχυδρομείων.