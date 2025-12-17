Τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη; Μάλλον να μεταφράσει και να αποδώσει το νόημα των λέξεων σε κάποια από τις σπάνιες γλώσσες, τον λόγο του Θεού, όπως είναι διατυπωμένος στη Βίβλο.

Ο προβληματισμός είναι υπαρκτός όσο και το ότι τα γλωσσικά μοντέλα ΑΙ ξεκίνησαν τη μετάφραση της Βίβλου σε χιλιάδες γλώσσες, αφού το πιο μεταφρασμένο βιβλίο στον κόσμο εξακολουθεί να απουσιάζει από πολλές ζωντανές γλώσσες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Economist», από τις περίπου 7.000 γλώσσες που είναι σε χρήση, η Βίβλος υπάρχει σε πλήρη μετάφραση στις 800. Γι’ αυτό και διεθνείς συνασπισμοί οργανώσεων μετάφρασης ξεκίνησαν προγράμματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ώστε να καλυφθούν οι εναπομείνασες γλώσσες. Με στόχο έως το 2033 να υπάρχει τουλάχιστον το 50% της Βίβλου μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες.

Ενας από αυτούς τους μεταφραστικούς οργανισμούς, το Avodah Connect, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Dallas Baptist University (DBU), διαθέτει 31 ομάδες μετάφρασης που χρησιμοποιούν την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της μετάφρασης της Βίβλου σε σπάνιες γλώσσες. Σύμφωνα με το Religion Unplugged, ενώ μια παραδοσιακή μετάφραση κειμένου διαρκεί μεταξύ 20 και 25 έτη, η Avodah πιστεύει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν επιταχύνουν τη διαδικασία μετάφρασης της Βίβλου μειώνοντας και το κόστος. Ωστόσο, το έργο της μετάφρασης θα συνεχιστεί και με τη συμμετοχή ειδικών οι οποίοι αναλαμβάνουν τον έλεγχο ποιότητας του κειμένου. Ο Ράντι Μπάιερς, πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Πανεπιστήμιο DBU, εξηγεί από την πλευρά του ότι στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να δημιουργηθεί μια πιστή, προσαρμοσμένη στο πλαίσιο της εποχής γραφή, χωρίς να αποδυναμωθεί το θεολογικό μήνυμα. «Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο με τρόπο που να δοξάζει τον Θεό, αλλά και να καθιστά την Αγία Γραφή προσιτή» δηλώνει ο Μπάιερς.

«Ανάμεικτη προσέγγιση»

Ο ίδιος προσθέτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τους μεταφραστές. Αλλά λόγω της απουσίας εκπαιδευμένων γλωσσολόγων σε λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες, η ΑΙ χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό για να επικυρώσει τον έλεγχο ποιότητας. Ο Μπάιερς περιγράφει τη διαδικασία ως «ανάμεικτη προσέγγιση»: η τεχνητή νοημοσύνη είναι καλή στην αναγνώριση προτύπων, αλλά δεν διαθέτει σοφία ούτε κατανόηση του πλαισίου. Γι’ αυτό δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει πλήρως τους ανθρώπινους συμβούλους που ελέγχουν τις μεταφράσεις για ακριβή διατύπωση ως προς την πιστότητα στο δόγμα. «Η μετάφραση για να είναι αξιόπιστη πρέπει να αντικατοπτρίζει το νόημα του αρχικού κειμένου όταν μεταφέρεται στη σπάνια γλώσσα. Το κείμενο πρέπει να είναι κατανοητό. Ενα κείμενο είναι ελκυστικό αν έχει πολιτιστική και πνευματική απήχηση στους αναγνώστες του» σημειώνει ο Μπάιερς. Γι’ αυτό και ο στόχος είναι η μετάφραση να ακούγεται όπως πρέπει.

Ομως η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αίσθηση των πολιτισμικών διαφορών. Εκφράσεις που στη Δύση μοιάζουν αυτονόητες δεν αντιστοιχούν με έννοιες άλλων κοινωνιών. Η ιστοσελίδα της Wycliffe, για παράδειγμα, παρατηρεί ότι η φράση «δέξου τον Ιησού στην καρδιά σου» βγάζει νόημα αν φαντάζεσαι την καρδιά ως κέντρο των συναισθημάτων. Ομως οι Αουά της Παπούα Νέας Γουινέας θεωρούν το συκώτι ως το κέντρο τους και οι Ράουα, επίσης από την Παπούα Νέα Γουινέα, θεωρούν ως κέντρο της ύπαρξής τους το στομάχι. Χρειάζεται λοιπόν οι μεταφράσεις της Αγίας Γραφής να προσαρμόζονται σε κατανοητές ανά γλωσσική περιοχή αναλογίες για να μεταδώσουν τις ίδιες αλήθειες.

Η κορυφαία εφαρμογή

Στο μεταξύ μία νέα εφαρμογή, το Bible Chat, που χρησιμοποιεί τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να προσφέρει πνευματική ανακούφιση σε πιστούς μέσω της τεχνολογίας, έχει γίνει η κορυφαία εφαρμογή στον κόσμο, ξεπερνώντας το Instagram και το WhatsApp.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στη Ρουμανία από μια ομάδα χριστιανών – μηχανικών λογισμικού, επιχειρηματιών και ειδικών μάρκετινγκ – που πιστεύουν στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για να καταστήσουν τη μελέτη της Βίβλου προσιτή και ελκυστική για όλους, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα. Κατά το tech.eu ο Laurențiu – Victor Bălașa, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Bible Chat, σχεδίασε την εφαρμογή για να βοηθά τους χριστιανούς να εμβαθύνουν στην κατανόηση της Βίβλου, ενισχύοντας την πίστη τους μέσα από την αναζήτηση καθημερινής πνευματικής υποστήριξης, απαντώντας σε ερωτήσεις, παρέχοντας βοήθεια στην προσευχή και καθοδηγώντας τους χρήστες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.