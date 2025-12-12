Συνδυάζει δεδομένα περιστατικών τα οποία συλλέγονται από τους προηγμένους αισθητήρες στα αυτοκίνητά, όπως δεδομένα για το φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και τους απότομους ελιγμούς στο σύστημα διεύθυνσης, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. “Αυτό επιτρέπει να τα δοκιμάζουμε, να τα ανασυνθέτουμε και να τα διερευνούμε με νέους τρόπους, για να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς ένα συμβάν θα μπορούσε να αποφευχθεί.” ανέφερε στέλεχος της φίρμας.

Αυτό είναι εφικτό χάρη σε μία προηγμένη υπολογιστική τεχνική που ονομάζεται Gaussian splatting, η οποία μπορεί να δημιουργεί έναν τεράστιο αριθμό από ρεαλιστικές, τρισδιάστατες ψηφιακές σκηνές υψηλής πιστότητας και αντικείμενα από εικόνες του πραγματικού κόσμου. Το εικονικό περιβάλλον μπορεί, για παράδειγμα, να αναδιαμορφωθεί μέσω προσθήκης ή αφαίρεσης χρηστών του δρόμου και αλλαγών στη συμπεριφορά όσων συμμετέχουν στην κυκλοφορία ή εμποδίων στον δρόμο – προκειμένου να παραχθούν διαφορετικά αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη τεχνική μάς επιτρέπει να εκθέτει το λογισμικό ασφαλείας σε όλους τους τύπους των κυκλοφοριακών συνθηκών, σε κλίμακα και με ταχύτητα που δεν ήταν εφικτές προηγουμένως. Τώρα, μπορούμε να αναπτύξουμε λογισμικό που λειτουργεί σωστά και σε πολύπλοκες, σπάνιες, αλλά δυνητικά επικίνδυνες «ακραίες συνθήκες» και να μειώσουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να εκθέσουμε το λογισμικό μας σε αυτές τις συνθήκες, από μήνες σε ημέρες.