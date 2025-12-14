Δημοφιλή
Πέθανε η Sophie Kinsella, η συγγραφέας της σειράς μυθιστορημάτων «Shopaholic»
Η Sophie Kinsella, η συγγραφέας της δημοφιλούς σειράς μυθιστορημάτων «Shopaholic», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της. Η συγγραφέας, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Madeleine Sophie Wickham, είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι διαγνώστηκε το 2022 με μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο. Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο […]
Taverna Miresia – Mario, Bella, Anastasia: Μια παράσταση για το πένθος, την απουσία και την ενηλικίωση
Πειραιώς 260, Χώρος Η, 14-29 Δεκεμβρίου 2025
Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζιμ Μόρισον: Ποιος ήταν ο άνθρωπος θρύλος πίσω από τους Doors
Ο Τζιμ Μόρισον, ο θρυλικός τραγουδιστής και στιχουργός των Doors, γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 8 Δεκεμβρίου 1943, στο Μελβούρν της Φλόριντα. Με τη χαρακτηριστική φωνή του, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και τους ποιητικούς, συχνά αμφιλεγόμενους στίχους του, ο Μόρισον έγινε σύμβολο της ροκ μουσικής και της επαναστατικής κουλτούρας της δεκαετίας του ’60. Η καριέρα του […]
Οι κινηματογράφοι πρέπει να τελειώσουν, λέει ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix
Ο Ted Sarandos “κουνάει το δάχτυλο” στο Χόλιγουντ
Ηλιάνα Μαυρομάτη για τον ρόλο της στο «Μια νύχτα μόνο»: «Έχω έρθει για να εξιλεωθώ»
Καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Παρασκευής ήταν η Ηλιάνα Μαυρομάτη. Για την παράσταση «Barcelona», στην οποία πρωταγωνιστεί στο θέατρο «Πτι Πάλαι», είπε πως είναι ένα πάρα πολύ καλό και δομημένο κείμενο, ένα απολαυστικό κείμενο και πως η συνεργασία της με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και με τον σκηνοθέτη ήταν πάρα πολύ καλή. «Μέσα σε 20 μέρες ανέλαβα το […]