Το επίκαιρο έργο του Πίτερ Μπρίγκελ του νεότερου «Η απογραφή στη Βηθλεέμ» ξεχώρισε στη δημοπρασία με δημιουργίες των Μεγάλων Δασκάλων και ζωγραφικής του 19ου αιώνα του Sotheby’ s στο Λονδίνο καθώς πωλήθηκε προς 5,6 εκατ. δολάρια, αρκετά υψηλότερα από τη χαμηλή εκτίμηση των 4 εκατ. δολαρίων, ενώ η τιμή με τις προμήθειες έφτασε τα 6,9 εκατ. δολάρια. Βασισμένος στο ομώνυμο έργο του πατέρα του, Πίτερ Μπρίγκελ του πρεσβύτερου, από το 1566, ο καλλιτέχνης δημιούργησε συνολικά 14 γνωστές εκδοχές της «Απογραφής στη Βηθλεέμ» – έντεκα σε ξύλινο πάνελ και τρεις σε καμβά. Εννέα από αυτές βρίσκονται σε μουσεία. Από τα πέντε υπογεγραμμένα έργα, μόνο τα τρία φέρουν χρονολογίες: 1604, 1610 και 16 [ – ] 7. Το έργο που πουλήθηκε στους Sotheby’ s είναι ένα από τα αχρονολόγητα και χωρίς υπογραφή λάδι σε ξύλο, το οποίο παρέμεινε στην ίδια συλλογή επί σχεδόν 40 χρόνια. Συνολικά, η συγκεκριμένη δημοπρασία έκανε τζίρο 40,5 εκατ. δολάρια, υπερβαίνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις. Η κορυφαία πώληση της βραδιάς ήταν «Ο Αγιος Ιωάννης στην Πάτμο» του Ρέμπραντ, που έφτασε τα 8,9 εκατ. δολάρια.