«Η ενέργεια αποτελεί σημαντικό εργαλείο σε καιρό ειρήνης, μετατρέπεται όμως σε όπλο σε καιρό πολέμου»: αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ και με την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΝΑΤΟ, Ράντμιλα Σεκερίνσκα, στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών. Οπως είπε, αυτό καταδεικνύεται ξεκάθαρα από τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να αγνοεί την ευαλωτότητα των ενεργειακών υποδομών.

Ηταν η πρώτη φορά που η ηγεσία του ΝΑΤΟ συμμετείχε σε Συμβούλιο Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας και, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παπασταύρου, «η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική, είναι ευρωπαϊκή ασφάλεια, είναι έννοιες αδιαχώριστες».

Ο έλληνας υπουργός Ενέργειας ανέδειξε το εύρος των πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων των πακέτων για τα ενεργειακά δίκτυα, των Εργων Κοινού Ενδιαφέροντος, των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ΝΑΤΟ, καθώς και των συζητήσεων για τη συμφωνία-πλαίσιο ΕΕ – ΗΠΑ, και κάλεσε οι προσπάθειες αυτές να συντονιστούν, με πλήρη σεβασμό στα επιμέρους θεσμικά τους πλαίσια, υπό μια κοινή κατεύθυνση, με στόχο τη μεγιστοποίηση της συνολικής ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. «Καμία ενεργειακή ανεξαρτησία, καμία ενεργειακή ανθεκτικότητα και ευημερία στην ΕΕ δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διασφαλίσουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια» είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στο Συμβούλιο αναφέρθηκε επίσης στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στη νέα αρχιτεκτονική, μετά και την 6η Υπουργική Συνάντηση του P-TEC που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο στην Αθήνα, και υπογράμμισε τη σημασία των πρόσφατων ενεργειακών συμφωνιών στην προσπάθεια για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, υπογραμμίζοντας την ενισχυμένη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Απεξάρτηση από Ρωσία

«Συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενωση όσον αφορά την απόλυτη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο» είπε ο Στ. Παπασταύρου, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Τουρκία και το αέριο που μεταφέρεται μέσω του TurkStream, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν είναι ρωσικό.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, μιλώντας στο Συμβούλιο, επικεντρώθηκε στο σχέδιο της Κομισιόν για τα Δίκτυα και ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πολύ ικανοποιημένη με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με το θέμα αυτό. «Η Ελλάδα είναι υπέρ της μεγαλύτερης διασυνδεσιμότητας. Συμφωνήσαμε ως προς αυτό το πολύ φιλόδοξο επίπεδο χρηματοδότησης. Βασική μας προτεραιότητα είναι αυτές οι επενδύσεις να επικεντρωθούν σε στρατηγικά έργα, τα οποία θα άρουν τα βασικά εμπόδια. Πρέπει να δούμε πού υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές στις ευρωπαϊκές αγορές» τόνισε.