Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι το περασμένο καλοκαίρι ενδέχεται να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη.

«Πάντα θεωρούσαμε ότι μια ρωσική επίθεση κατά του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να συμβεί το 2029. Τώρα όμως ακούμε εκτιμήσεις που υποδεικνύουν πιθανή κλιμάκωση ήδη από το 2028, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ακόμη ότι έχουμε ήδη ζήσει το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι», δήλωσε ο υπουργός.

Ο Πιστόριους υποστηρίζει ότι οι στρατοί του ΝΑΤΟ χρειάζονται επειγόντως εκσυγχρονισμό και επανεξοπλισμό.

Η Γερμανία προετοιμάζεται για αυτό. Από το 2027, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιοριστούν οι μελλοντικοί στρατιώτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να δημιουργήσει μια μεγάλη εφεδρική δύναμη για να ενισχύσει την άμυνα της χώρας.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε δεσμευτεί να κάνει τη Bundeswehr τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης. Ο Πιστόριους έχει δηλώσει ότι, σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία είναι έτοιμη να «σκοτώσει Ρώσους στρατιώτες».

Σύμφωνα με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, η ειρήνη επιβιώνει μόνο μέσω της δύναμης και της ετοιμότητας για άμυνα.

Μόσχα: «Μετά από αυτά, δεν αμφιβάλλουμε για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος»

Η Μόσχα εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική ως προς τις αναφορές περί επικείμενης σύγκρουσης, κατηγορώντας τη Γερμανία για επιθετική ρητορική.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, αντέδρασε στις δηλώσεις Πιστόριους, υποστηρίζοντας σε δήλωσή της στο πρακτορείο TASS ότι «μετά από αυτά τα λόγια δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιος ενεργεί ως επιτιθέμενος».