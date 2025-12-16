Μόλις 182 λεπτά συμμετοχής είχε ο Σίριλ Ντέσερς στο πρωτάθλημα. Ενα πρόβλημα τραυματισμού τον άφησε για δύο μήνες εκτός ομάδας, με αποτέλεσμα ο Νιγηριανός να μην μπορεί να προσφέρει όλα όσα θα μπορούσε. Και όλα όσα θα περίμενε κάποιος βάσει της αξίας την οποία πλήρωσε ο Παναθηναϊκός για να τον κάνει δικό του το περασμένο καλοκαίρι. Ο Ντέσερς, όμως, δεν είναι μια μεταγραφή μηνών. Ούτε ήρθε για μερικά παιχνίδια. Είναι μια επένδυση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον έχει υπογράψει για μια τριετία θέλοντας απ’ αυτόν εκείνο το στοιχείο που έχει περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο: το γκολ. Σε αυτά τα 182 λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα, ο Ντέσερς έχει δείξει πως, αν μη τι άλλο, το έχει… μέσα του το γκολ. Εχει σημειώσει δύο, έχει μία ασίστ, έχει και ένα κερδισμένο πέναλτι. Συμμετοχή δηλαδή σε τέσσερα τέρματα έως τώρα από τον Νιγηριανό, που σημαίνει συμμετοχή σε γκολ κάθε 45 λεπτά. Συν ένα γκολ σε δύο συμμετοχές στο Κύπελλο, όπου μετράει 92 λεπτά έως τώρα.

Ο Ντέσερς… κουβαλά στην πλάτη του περισσότερα από 160 γκολ καριέρας σε όσες ομάδες έχει αγωνιστεί. Ο Παναθηναϊκός μετά την αποχώρηση του Φώτη Ιωαννίδη αναζητούσε έναν επιθετικό που να έχει το γκολ, έναν σκόρερ που να μπορεί να στηριχτεί πάνω του. Μια προσωπικότητα που θα αποτελέσει σήμα κατατεθέν στην επίθεση της ομάδας. Και σίγουρα ο Ντέσερς μπορεί να αποτελέσει όλα τα παραπάνω, αρκεί να βρει τον ρυθμό που θέλει και φυσικά να αποτελεί μέλος της καθημερινής δουλειάς της ομάδας. Γιατί ο τραυματισμός του τον άφησε εκτός αυτής, όπως θα τον αφήσει και το ότι τις επόμενες μέρες θα αναχωρήσει για το Μαρόκο εκεί όπου θα παίξει με την Εθνική Νιγηρίας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Πρόβλημα για τους πράσινους, κυρίως μετά την εμφάνιση του Νιγηριανού απέναντι στον Βόλο με το υπέροχο γκολ και το κερδισμένο πέναλτι. Ενα πρόβλημα που θα καλυφθεί πάντως και με την έλευση του Ανδρέα Τεττέη. Ο έλληνας επιθετικός θα βρίσκεται στο Κορωπί την 1η Ιανουαρίου και θα ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα, σε μια περίοδο που σίγουρα θα υπάρχει ανάγκη για σέντερ φορ από τον Ράφα Μπενίτεθ με δεδομένο μάλιστα πως ο Γερεμέγεφ θα αποτελέσει παρελθόν από τους πράσινους.

Τα δεδομένα για Λαφόν

Ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση κατέγραψε στο ενεργητικό του ο Αλμπάν Λαφόν. Μπορεί ο 26χρονος τερματοφύλακας να είχε ένα μάλλον αμφιλεγόμενο ξεκίνημα στον Παναθηναϊκό, στα ματς με τη Γιουνγκ Μπόις και τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς που τον είχαμε δει, πλην όμως εδώ και καιρό μοιάζει να αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση για τα γκολπόστ.

Οχι μόνο σε σύγκριση με τους άλλους τερματοφύλακες του Παναθηναϊκού, αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο για την αξία του και το πόσο μπορεί να σταθεί επάξια στην ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Λαφόν σε ντέρμπι όπως αυτό με την ΑΕΚ υπήρξε καθοριστικός, ενώ η πλέον εντυπωσιακή του εικόνα έχει να κάνει με τη φάση του πέναλτι του Βόλου το βράδυ της Κυριακής.

Αρχικά βγάζει την εκτέλεση του Λάμπρου και στη συνέχεια αποκρούει και το σουτ του Φορτούνα που έχει πάρει το ριμπάουντ και ετοιμάζεται να σκοράρει.

Επεμβάσεις που κράτησαν το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό και εν τέλει του χάρισαν και τη νίκη σε ένα ματς που το τριφύλλι είχε πολύ μεγάλη ανάγκη τους τρεις βαθμούς για να μη μείνει κι άλλο πίσω στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Ο Λαφόν είναι δανεικός από τη Ναντ στον Παναθηναϊκό, αλλά ο δανεισμός του δεν έχει σχέση με εκείνους που συνήθιζε να κάνει ο πρώην τεχνικός διευθυντής. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του Ουναΐ υπήρχε οψιόν αγοράς, όπως υπάρχει και σε αυτή του Ζαρουρί με τη Λανς. Ομως στη συμφωνία με τη Ναντ για τον υψηλόσωμο τερματοφύλακα ο δανεισμός ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι, δίχως να υπάρχει οψιόν.

Τι υπάρχει; Η «first option» του Παναθηναϊκού έναντι οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου για τον Λαφόν. Δηλαδή οι πράσινοι είναι εκείνοι που θα έχουν τον πρώτο λόγο σε περίπτωση που θελήσουν να κάνουν κάποια κίνηση για τον παίκτη. Επιπλέον υπάρχει και μια… τιμή, η οποία αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ. Εκεί κοστολογεί η Ναντ τον Λαφόν, με δεδομένο μάλιστα πως έχει πάψει εδώ και καιρό να βρίσκεται στα πλάνα της. Και σε σύγκριση με άλλους τερματοφύλακες που ακούγονται (π.χ. τον Μανδά) τα οικονομικά δεδομένα στην περίπτωση του Λαφόν είναι σαφώς πιο ευνοϊκά.

Και τέλος: έπειτα από καιρό ο Ρενάτο Σάντσες επέστρεψε χθες σε κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι.