Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια μίλησε για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής της Βικτόρια Πλζεν, Μάρτιν Χίσκι, τονίζοντας ότι οι «πράσινοι» αποτελούν ομάδα αντάξια του Champions League.

Ο τεχνικός της τσεχικής ομάδας ανέφερε πως «είναι μια πολύ έμπειρη διεθνής ομάδα, η οποία διαθέτει πολύ δυνατές μονάδες στην επίθεση. Είναι μια ομάδα που δεν είναι εντελώς ικανοποιημένη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει νέος προπονητής που προσπαθεί να αναδιαμορφώσει την ομάδα και σίγουρα μας περιμένει ένας εξαιρετικά δύσκολος αντίπαλος, επιπέδου Champions League. Tο κλειδί για τον αγώνα, είναι να είμαστε θαρραλέοι».

Μέμιτς: «Να τα καταφέρουμε»

Τις σκέψεις του για το παιχνίδι στην Αθήνα μοιράστηκε και ο Βόσνιος μέσος της Πλζεν, Αμίρ Μέμιτς, ο οποίος υπογράμμισε:

«Θέλουμε να τα καταφέρουμε στην Αθήνα, ιδανικά κρατώντας το μηδέν πίσω. Γνωρίζουμε ότι αν κερδίσουμε, είμαστε ένα βήμα από την πρόκριση. Προετοιμαστήκαμε για αυτό και θέλουμε να τα καταφέρουμε. Θα είναι δύσκολος αγώνας. Ξέρουμε πώς παίζουν στην έδρα τους μπροστά στους φιλάθλους τους, αλλά είμαστε έτοιμοι και θέλουμε να το διαχειριστούμε».