Ο Παναθηναϊκός έφθασε μια ανάσα από την επιστροφή στις νίκες κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα, ωστόσο στην τελευταία φάση του αγώνα και ενώ προηγούνταν με 2-1, ο Μλαντένοβιτς υπέπεσε σε πέναλτι, αποβλήθηκε και ο Πασάς εκτέλεσε εύστοχα ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τους «βυσσινί».

Ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε το 3-5-2 για να παρατάξει τη Λάρισα. Ο Αναγνωστόπουλος ήταν ο τερματοφύλακας οι Ηλιάδης, Τσάκλα και Φεριγκρά οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Αποστολάκης ο δεξιός μπακ, ο Δεληγιαννίδης αριστερός μπακ, οι Στάικος και Αντράντα αγωνίστηκαν ως αμυντικοί χαφ, ο Φακούντο Πέρες ήταν το «δεκάρι» και οι Γκάρατε και Χατζηστραβός ήταν το επιθετικό δίδυμο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στο 4-2-3-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κότσαρης διατήρησε τη θέση του στην εστία, οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλάντένοβιτς επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Τσέριν και Σιώπης ήταν οι αμυντικοί χαφ, ο Μπακασέτας ο επιτελικός μέσος, οι Τετέ και Ζαρουρί αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή.

Βυσσινή προβάδισμα, πράσινη αντίδραση

Ο Παναθηναϊκός είχε από την αρχή μία ισχνή υπεροχή. Στο 12’ ο Τετέ με ατομική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή από δεξιά, όμως σούταρε πάνω στον Αναγνωστόπουλο. Στο 19’ ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Τουμπά κέρδισε την κεφαλιά όμως ξανά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε τη μπάλα. Ο Τετέ στο 28’ επιχείρησε τη σέντρα από δεξιά, ο Σβιντέρσκι δεν βρήκε τη μπάλα όπως θα ήθελε και πέρασε άουτ.

Η Λάρισα που είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, προηγήθηκε στο σκορ στο 37’. Ο Μλαντένοβιτς «πούλησε» τη μπάλα στον Στάικο, αυτός πάσαρε στον Γκάραρε που μπήκε στην περιοχή και σούταρε, ο Κότσαρης απέκρουσε, όμως ο επερχόμενος Φακούντο Πέρες με σουτ σκόραρε.

Παρά το σοκ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε γρήγορα. Στο 43’ ο Μλαντένοβιτς σέντραρε από αριστερά και ο Καλάμπρια πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι με μία άπιαστη κεφαλιά και ο Αναγνωστόπουλος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Με το 1-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Ισοπαλία και στα πέναλτι

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ένα σουτ του Μπακασέτα, που δεν ανησύχησε τον Αναγνωστόπουλο στο 48’. Η Λάρισα ήταν αυτή που απείλησε σοβαρά στο 51’, όταν ο Αποστολάκης πέρασε κάθετα στον Χατζηστραβό, αλλά στο τετ-α-τετ με τον Κότσαρη πλάσαρε άουτ.

Η επόμενη καλή στιγμή συνέβη στο 66’ από νέα ατομική προσπάθεια του Τετέ, αλλά και πάλι το σουτ δεν ήταν δυνατό και κατέληξε στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλο.

Εν τέλει, η ανατροπή επιτεύχθηκε στο 69’. Ο Ζαρουρί κέρδισε τη μπάλα από τον Φεριγκρά, αυτός τον πάτησε και παρότι αρχικά ο Ευαγγέλου έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Κουμπαράκης από το VAR τον κάλεσε για ανασκόπησε. Ο Αθηναίος ρέφερι είδε το μαρκάρισμα και τελικά υπέδειξε πέναλτι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 1-2.

Η Λάρισα άγγιξε το 2-2 στο 84′, όταν από το φάουλ του Ατανάσοφ, ο αφύλακτος Πασάς έκανε κακή σκαστή κεφαλιά. Ο Τετέ έχασε ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία στο 88′, όταν έφυγε ολότελα μόνος στο τετ-α-τετ, όμως αντί να πασάρει δίπλα στον αφύλακτο Ντέσερς, πλάσαρε πάνω στον Αναγνωστόπολο.

Η λύτρωση την ΑΕΚ ήρθε στις καθυστερήσεις. Ο Μλαντένοβιτς τράβηξε παρατεταμένα τον Πασά στην περιοχή και ο Κουμπαράκης, αφού κλήθηκε από το VAR, υπέδειξε το πέναλτι. Παράλληλα, απέβαλλε τον Σέρβο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Πασάς είχε ψύχραιμη εκτέλεση και ισοφάρισε σε 2-2.

ΛΑΡΙΣΑ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63′ λ.τ. Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης (63′ Παπαγεωργίου), Στάικος, Πέρες (74′ Σουρλής), Αντράντα (74′ Ατανάσοφ), Γκαράτε, Χατζηστραβός (84′ Πασάς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας (80′ Ντέσερς), Τετέ (96′ Γέντβαι), Ζαρουρί (80′ Τζούρισιτς), Σφβντέρσκι (58′ Πάντοβιτς).