Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ (7/12, 17:30) στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Το πρωί του Σαββάτου οι πράσινοι προπονήθηκαν στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Ράφα Μπενίτεθ να ανακοινώνει αμέσως μετά την αποστολή, στην οποία συμπεριλήφθηκε και ο Αλμπάν Λαφόν, που είχε επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης από την Παρασκευή.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Πελίστρι, ο Σάντσες έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Κυριακόπουλος υποβλήθηκε σε θεραπεία, με τους τρεις παίκτες να μένουν εκτός αποστολής.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.