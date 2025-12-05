Με αφορμή τα σενάρια που κυκλοφορούν περί ενδιαφέροντος για το ιδιοκτησιακό, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει καμία προσέγγιση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία προσέγγιση, επαφή, ενδιαφέρον, έμμεσα ή άμεσα, από οποιονδήποτε για την απόκτηση του μετοχικού πακέτου της.

Είναι απολύτως φανερό και οφείλουμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους του συλλόγου μας, ότι τα συγκεκριμένα σενάρια είναι πλήρως κατευθυνόμενα και διακινούνται από ανταγωνιστική ομάδα“.