Το ιταλικό site Europacalcio.it αναφέρεται σε πιθανή αλλαγή ιδοκτησίας στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τη συμμετοχή της εφοπλίστριας Μαρίας Αγγελικούση στη διοίκηση του συλλόγου.

Σύμφωνα με όσα γράφει η ιστοσελίδα Europacalcio.it, η εφοπλίστρια έχει εξετάσει σε βάθος τα οικονομικά δεδομένα της ΠΑΕ με ομάδα λογιστών της και βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Επίσης το ιταλικό δημοσίευμα επισημαίνει ότι μία πιθανή παρουσία της στο Διοικητικό Συμβούλιο φαίνεται να αποτελεί το πρώτο βήμα ενός σταδιακού πλάνου, το οποίο ενδέχεται στο μέλλον να οδηγήσει ακόμη και σε απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών.

Το γεγονός ότι ο ιστορικός αυτός σύλλογος είναι 15 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, έχει οδηγήσει τον σημερινό ιδιοκτήτη σε συνεχείς αλλαγές προπονητών, αλλά και εσχάτως μαζική έξοδο και αντικατάσταση στελεχών, ακόμη και τεχνικού διευθυντή. Ίσως, λοιπόν, τελικά η ανομβρία τίτλων να οδηγήσει τον κ. Αλαφούζο και σε ελεγχόμενη έξοδο από την ΠΑΕ.