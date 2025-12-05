Τέλος μπήκε στο σερί τεσσάρων νικών του Παναθηναϊκού AKTOR στην EuroLeague, καθώς η Βαλένθια επικράτησε με 89-79 στο Telekom Center Athens. Το «τριφύλλι» υποχώρησε στο 9-5 (5-2 εντός, 4-3 εκτός), ενώ οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν επίσης στο 9-5 (6-1 εντός, 3-4 εκτός).

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πλήρωσε το κάκιστο τρίτο δεκάλεπτο, όπου είδε τους Ισπανούς να παίρνουν επιμέρους 27-17 και να χτίζουν τη διαφορά. Ήταν η δεύτερη φετινή ήττα του Παναθηναϊκού στο γήπεδό του από ισπανική ομάδα, αφού μέχρι τώρα μόνο η Μπαρτσελόνα είχε φύγει νικήτρια από το ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» έχασαν τον ρυθμό τους απέναντι σε μια ομάδα που έβγαζε ενέργεια σε όλο το ματς. Η Βαλένθια εγκλώβισε τον Παναθηναϊκό με την άμυνά της και επιχείρησε 40 τρίποντα, τα περισσότερα μέσα από καλή κυκλοφορία της μπάλας.

Ο Κένεθ Φαρίντ δεν βοήθησε, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στην επιστροφή του, και οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν ξανά σε προβληματική εικόνα. Αντίθετα, ο Ντάριους Τόμπσον έκανε τη διαφορά για τη Βαλένθια με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, με αποκορύφωμα το εντυπωσιακό κάρφωμα πάνω στον Χουάντσο.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 44-38, 61-65, 79-89